Casa da Mulher Brasileira terá duas novas unidades no estado do RJ

O estado do Rio de Janeiro vai ganhar duas unidades da Casa da Mulher Brasileira, estrutura que concentra diversos serviços de atendimento à mulher vítima de violência. Nesta terça-feira (15), será realizada a cerimônia de repasse dos recursos federais ao governo do estado, que ficará responsável pelas obras.

A Secretária de Estado da Mulher do Rio de Janeiro, Heloisa Aguiar, considera que a Casa da Mulher Brasileira é um marco na política de proteção e promoção dos direitos das mulheres no estado do Rio de Janeiro.

"Trata-se de um espaço pensado para oferecer acolhimento integral, humanizado e articulado a mulheres em situação de violência. Muitas vezes, o caminho para romper com o ciclo da violência é longo, desgastante e fragmentado. Com a casa, todo esse atendimento será feito de uma forma que garante mais agilidade, segurança e acolhimento", ressalta.

As unidades serão instaladas no bairro de São Cristóvão, na zona norte do Rio de Janeiro, e no município de Volta Redonda, a partir de um investimento total de R$ 28,5 milhões , proveniente do Programa “Mulher Viver Sem Violência”, do Ministério das Mulheres. A previsão é que elas fiquem prontas em agosto de 2026.

As Casas da Mulher Brasileira oferecem serviços especializados para mulheres vítimas dos mais diversos tipos de violência, 24 horas por dia e todos os dias da semana.

O serviço é padronizado em todas as unidades do país e inclui acolhimento psicossocial, promoção de autonomia econômica, alojamento de passagem para mulheres em risco, serviços de saúde e central de transporte para deslocamento a outros serviços da rede especializada. No mesmo espaço, elas também podem contar com profissionais de outros órgãos que integram a rede, como as delegacias especializadas e a Defensoria Pública.

Ao todo, 11 unidades já estão em funcionando, e a Casa mais recente foi inaugurada em Palmas, no Tocantins, no final de março. Além disso, 32 unidades estão em implementação, e três delas devem ser inauguradas ainda este ano: Aracaju/SE, Vila Velha/ES e Macapá/AP.

Como denunciar

Além das casas da mulher brasileira, é possível pedir ajuda e denunciar casos de violência doméstica e contra a mulher na Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180, um serviço gratuito que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana.

O serviço é disponível também no WhatsApp : (61) 9610-0180 e pelo e-mail [email protected].

Denúncias de violência contra a mulher também podem ser apresentadas em delegacias especializadas de atendimento à mulher (Deam) ou em delegacias comuns.

Ainda é possível pedir ajuda por meio dos números Disque 100, que recebe casos de violações de direitos humanos, e 190, de ocorrências policiais.