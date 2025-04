Dia Nacional da Conservação do Solo: Epagri promove dia de campo para jovens rurais do Alto Vale do Itajaí

Evento será a aula inaugural do curso de jovens ruais que já está em andamento e que neste ano tem como tema central a agricultura conservacionista e regenerativa – Fotos: Divulgação/Epagri

Em celebração ao Dia Nacional da Conservação do Solo , comemorado em 15 de abril, a Epagri promove um dia de campo no Centro de Treinamento de Agronômica (Cetrag) para 32 jovens agricultores do alto Vale do Itajaí e suas famílias. Este evento será a aula inaugural do curso de Organização, Gestão e Protagonismo de Jovens Rurais , que já está em andamento e que neste ano tem como tema central a agricultura conservacionista e regenerativa.

No dia de campo os participantes vão percorrer cinco estações tecnológicas no Cetrag, onde técnicos e parceiros da Epagri vão apresentar boas práticas de conservação do solo e da água, essenciais para a sustentabilidade das pequenas propriedades rurais. Além dos jovens do curso, participam também suas famílias e lideranças dos municípios da região.

Conservação como solução para desafios climáticos e geográficos

De acordo com Iara Karine Zimmermann de Souza, líder do projeto Juventude Rural na Regional de Rio do Sul, o Alto Vale enfrenta desafios climáticos e geográficos que tornam a conservação do solo uma necessidade para garantir a viabilidade econômica e ambiental da produção agrícola. “O curso é uma resposta a esses desafios, com foco em práticas agropecuárias que estabilizam a produção e diminuem os custos para os agricultores. Apostar nessa temática para um curso com jovens é oportunizar a este público ferramentas e boas práticas agropecuárias para a construção de sistemas produtivos mais inclusivos e sustentáveis”, afirma a extensionista rural.

Foto: Reprodução/Secom SC

Este ano, 11 municípios do Alto Vale participam do curso, com destaque para a presença de jovens de Vidal Ramos, uma das principais regiões produtoras da Cebola no estado. A Epagri, com seu trabalho contínuo, busca capacitar essa nova geração para adotar práticas agrícolas mais eficientes e sustentáveis.

Curso de jovens

Desde 2012, a Epagri oferece uma capacitação específica para os jovens rurais e pesqueiros para garantir a sucessão familiar. A metodologia adotada é a de alternância entre a parte teórica no Centro de Treinamento e a prática na propriedade. Ao longo do ano, as atividades visam preparar os jovens para assumirem um papel de liderança no campo, destacando a importância da sustentabilidade nas propriedades rurais, começando pela conservação do solo.

Foto: Reprodução/Secom SC

O curso conta com 220 horas de conteúdo, abordando não apenas aspectos técnicos da agricultura conservacionista, mas também temas como liderança, gestão rural e saúde no meio rural. Ao longo de todo o ano, os participantes terão a oportunidade de aplicar o que aprenderem em atividades práticas que promovem a conservação do solo e da água.

Adubação verde e outras práticas sustentáveis em destaque no dia de campo

Foto: Reprodução/Secom SC

De acordo com Lauro Kruvald, extensionista e instrutor do curso, é essencial incluir o cultivo de espécies conhecidas como adubos verdes ou plantas de cobertura, que será tema de uma das estações temáticas no dia de campo. Essas espécies, por produzirem grandes volumes de fitomassa (palha e raízes), oferecem múltiplos benefícios: protegem o solo contra a erosão, contribuem para a recuperação e manutenção das suas propriedades químicas, físicas e biológicas, promovem a saúde do solo e, consequentemente, favorecem o desenvolvimento de culturas comerciais que geram renda ao agricultor.

Conhecimento disponível ao público

Juliane Justen, coordenadora do Programa Desenvolvimento e Sustentabilidade Ambiental da Epagri, lembra que os interessados por esses temas podem acessar materiais técnicos atualizados no site da Epagri. Ela destaca a publicação “ Plantas para Adubação Verde e Cobertura do Solo “, disponível para download gratuito, e para a série de vídeos sobre Adubação Verde , publicada no canal oficial da Epagri, no YouTube.

Confira no podcast da Epagri mais informações sobre o dia de campo, e só clicar aqui .

Mais informações e entrevistas:

Iara Karine Zimmermann de Souza, líder do projeto Juventude Rural na Regional de Rio do Sul, fone (47) 3526-3087

Lauro Krunvald, extensionista rural na Regional de Rio do Sul, fone (47) 3533-8795

Juliane Garcia Knapik Justen, coordenadora do programa Desenvolvimento e Sustentabilidade Ambiental, (47) 3526-3083

Informações para a imprensa: Isabela Schwengber, assessora de Comunicação da Epagri, fones (48) 3665-5407/99161-6596