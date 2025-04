SC em Movimento: Saúde reforça os benefícios da corrida para o bem-estar físico e mental

Foto: Ricardo Wolffenbüttel/ Arquivo / SECOM

Mais do que uma tendência, correr se tornou sinônimo de saúde e bem-estar. Ainda assim, como toda atividade física, é preciso atenção e cuidado para evitar lesões e garantir bons resultados. Com a meta de manter Santa Catarina em movimento de forma adequada, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) destaca os benefícios e os cuidados associados à corrida, além de demais hábitos saudáveis.

“A prática de atividade física regular é benéfica para a saúde física e mental. É um dos principais fatores para reduzir os riscos de morbimortalidade das principais condições de saúde na população mundial, incluindo aquelas ligadas à saúde mental. Está associada com a melhora da qualidade de vida, contribuindo para o bem-estar e equilíbrio das funções mentais e cognitivas. Além do benefício físico e mental, contribui para a socialização, é uma forma de ampliar conexões com capacidade de fortalecer a rede de apoio, algo fundamental para a saúde mental mais saudável”, afirma a nutricionista e responsável técnica de alimentação e nutrição na Diretoria de Atenção Primária à Saúde (DAPS), Clarissa Selau.

Com orientação adequada e comprometimento, a vida do corredor tem muito a ganhar e ser prolongada. O esporte carrega uma série de benefícios para o corpo e a mente. O hábito de correr fortalece o sistema cardiorrespiratório, melhora o funcionamento do coração e dos pulmões, além de aumentar a eficiência na distribuição de oxigênio.

O exercício ainda contribui para o fortalecimento dos músculos, auxilia no processo de emagrecimento e ajuda a prevenir a perda de massa óssea e muscular — um processo comum com o avanço da idade. Além das vantagens para a forma física, a corrida é uma aliada no controle de doenças como diabetes, hipertensão e colesterol alto, reduzindo os riscos de complicações.

A transformação também ocorre no cérebro. Quando se trata de saúde mental, um dos principais benefícios do esporte é o aumento dos níveis de noradrenalina e serotonina, substâncias que auxiliam no alívio do estresse e da depressão. Além disso, a liberação de endorfinas ao correr promove uma sensação de bem-estar e relaxamento.

A corrida tem vantagens diversas, porém a modalidade não deve ser realizada de forma isolada. Para aumentar o rendimento e diminuir opace(ritmo), complementar a rotina com treinos de força, como a musculação, é essencial.

É preciso cautela

Antes de tirar o tênis do guarda-roupa, que deve ser adequado para a prática, é recomendado realizar uma avaliação médica. O check-up auxilia na identificação de possíveis limitações e verifica se a corrida é indicada para o perfil de cada pessoa. Em alguns casos, predisposição a problemas de saúde podem ser um fator limitante.

A prática de algum tipo de atividade é fundamental para todas as pessoas, em qualquer fase da vida. É recomendado, pelo menos, 150 minutos semanais de exercícios de intensidade moderada ou 75 minutos de esforço físico vigoroso para adultos. No entanto, qualquer tempo ativo já é benéfico e preferível ao sedentarismo.

Saúde apoia iniciativas

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Diretoria de Atenção Primária à Saúde, apoia e amplia as iniciativas do Sistema Único de Saúde (SUS), oferecendo maior acesso da população à prática de exercícios com estratégias como o Programa Academia da Saúde e o Incentivo à Atividade Física (IAF).

Reforçando essa ação, nesta segunda-feira, 14, haverá a webconferência “Promoção da Atividade Física na Atenção Primária à Saúde” , de forma online, para população em geral, às 15h.

Novas ações estão previstas. Entre elas as Práticas Integrativas e Complementares (PICS), com yoga, tai chi, qigong, dança circular e biodança, que estimulam o movimento corporal e oferecem diversos benefícios.

A Atenção Primária à Saúde tem um papel estratégico na promoção da atividade física em todo o país, atuando de forma territorializada e voltada para as realidades locais, o que contribui para a redução da desigualdade no acesso à saúde.

