Exercício físico reduz impactos do estresse

Entretenimento Há 6 horas Cadernos de Viagem traz arte ao vivo para o público A Galeria VerArte abre em 12/4, das 13h às 17h, a exposição “Cadernos de Viagem”, de Carolina Vigna. Com 47 monotipias e 16 obras em tecido, a most...

Entretenimento Há 7 horas Compositora mineira cria projeto com 100 músicas em 100 dias A cantora e compositora mineira Nara Jorge conduz um projeto que propõe a composição de 100 músicas em 100 dias consecutivos. A iniciativa tem como...