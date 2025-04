Após primeiras colheitas, CONAB confirma estimativa de safra recorde de grãos

Com maior área plantada e condições climáticas favoráveis, a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) estima uma safra recorde de grãos na temporada 2024/25, em 330,3 milhões de toneladas. De acordo com a CONAB, com a colheita das culturas de primeira safra em fase adiantada, essa perspectiva vem se confirmando.

Os dados do 7º Levantamento da Safra de Grãos 2024/25, divulgado na quinta-feira (10/4) pela CONAB, aponta um crescimento de 10,9% ou 32,6 milhões de toneladas quando se compara com o ciclo 2023/24.

O incremento estimado se deve tanto a uma maior área plantada – prevista em 81,7 milhões de hectares –, com incorporação de 1,7 milhão de hectares em relação à safra passada, quanto às condições climáticas favoráveis registradas na primeira safra nas principais regiões produtoras.

— As perspectivas positivas para o clima também dão suporte para o desenvolvimento das culturas na segunda safra. Neste cenário, é esperada uma recuperação da produtividade em 8,6% – estimada em 4.045 quilos por hectares — destacou a companhia.

