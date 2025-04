Secretaria da Saúde realiza encontro com prefeitos para discutir avanços do projeto PlanificaSUS

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Gerência Regional de Saúde de Lages, promoveu um encontro com os prefeitos da Serra Catarinense para apresentar os avanços do Projeto PlanificaSUS na região. O evento destacou os resultados obtidos nas áreas de saúde materno-infantil e a implementação da linha de cuidado em saúde mental na Associação dos Municípios da Região Serrana (Amueres), que abrange 18 municípios.

O projeto tem sido fundamental para fortalecer a integração entre a Atenção Primária à Saúde (APS) e a Atenção Ambulatorial Especializada, resultando em melhorias significativas nos processos de trabalho e nos indicadores de saúde.

“Enfatizamos a importância do envolvimento ativo dos gestores municipais no apoio às equipes da APS, garantindo espaços para educação permanente e momentos de qualificação profissional. O diálogo aberto com os prefeitos evidenciou seu interesse e compromisso com as propostas apresentadas, além de reconhecerem o papel estratégico da APS na organização dos serviços de saúde e na melhoria da qualidade do cuidado à população”, explica a gerente regional de saúde, Nalú Terezinha Júlio.

A articulação entre os diferentes níveis de gestão e o trabalho em rede são essenciais para consolidar os avanços do PlanificaSUS, que se estabelece como referência em planejamento e organização da atenção à saúde pública na Serra Catarinense. Também estiveram presentes no encontro a Responsável Técnica Regional do PlanificaSUS (RT), Roseni Firmino; a tutora regional da Atenção Ambulatorial Especializada (AAE), Anna Scoz; e a representante do Grupo Condutor Regional do PlanificaSUS, Francieli Spoutz, que realizaram uma apresentação sobre as iniciativas em andamento.

