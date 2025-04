Instituto Rio Grandense do Arroz tem novo presidente

Nesta quinta-feira (10/4) o atual presidente do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga),Rodrigo Machado, recebeu na sede da autarquia, em Porto Alegre, o próximo gestor do instituto, Eduardo Bonotto. No início desta semana, em reunião no Palácio Piratini, ele recebeudo governador Eduardo Leite o convite oficial para assumir o cargo.

Durante a visita, Machado apresentou as instalações, as chefias de divisão e os diretores, bem como as ações que estão em andamento, proporcionando ao novo presidente uma visão geral dos projetos e iniciativas em curso. Machado destacou a importância do trabalho desenvolvido pelos conselheiros e o empenho dos servidores da autarquia.

A transição de comando é um momento importante para manter a harmonia institucional construída nos últimos três anos e meio. Machado expressou seu desejo de sucesso ao novo gestor. "Desejo sorte ao Eduardo Bonotto. Ele é um gestor preparado e experiente. Tenho certeza que fará um grande trabalho no Irga”, afirmou.