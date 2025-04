Pessoas com comorbidades formam um dos grupos prioritários da Campanha Nacional de Vacinação contra gripe

A Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe (influenza)começou nesta semana. Inicialmente ela é direcionada para grupos prioritários, entre os quais está o das pessoas com comorbidades, ou seja, indivíduos com doenças crônicas ou condições clínicas que aumentam o risco de complicações e morte em caso de infecção pelo vírus. As comorbidades mais comuns entre os casos que precisam de internação são as doenças cardiovasculares, a diabetes mellitus e as doenças respiratórias.

Segundo dados do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), em 2024, 64% das hospitalizações por gripe e 87% das mortes ocorreram entre pessoas com comorbidades. No grupo dos idosos, que também é prioritário por causa da idade, os índices são ainda mais altos: 85% das internações e 91% dos óbitos envolveram pacientes com alguma condição pré-existente.

A vacina contra a influenza é considerada a principal medida de prevenção. Ela contribui para reduzir a gravidade da doença, o número de hospitalizações e os óbitos, além de oferecer proteção durante o período de maior circulação dos vírus.

Categorias e indicações

Na lista de comorbidades com indicação para a vacinação estabelecida pelo Ministério da Saúde estão elencadas uma série de doenças crônicas e outras condições clínicas especiais, como as doenças cardíacas, renais, neurológicas, hepáticas e respiratórias crônicas, além da diabetes, da imunossupressão, entre outras. Conforme orientação da Secretaria da Saúde (SES), os municípios devem adotar medidas que facilitem o acesso desse público à imunização.

Para receber a vacina, não é necessária a apresentação de prescrição ou relatório médico detalhando a patologia, bastando apenas a apresentação de qualquer documento que comprove a condição de saúde, como receitas de medicamentos específicos (como hipoglicemiantes ou anti-hipertensivos), laudos, atestados, resultados de exames, marcações de consulta ou resumos de alta hospitalar. A avaliação da enfermagem no momento da vacinação também pode ser suficiente para indicar a aplicação da dose.

O grupo de pessoas com comorbidades incluído na estratégia de imunização não possui uma meta específica de cobertura vacinal. Isso ocorre porque não há uma estimativa populacional precisa para esse público, o que impede o estabelecimento de um denominador para o cálculo da meta.

A quantidade de doses destinadas ao grupo é baseada no histórico de campanhas anteriores (média de doses aplicadas entre 2018 e 2022). Estima-se que 665 mil pessoas façam parte desse grupo prioritário. Ao todo, a população-alvo da vacinação contra influenza no Rio Grande do Sul é de aproximadamente 5,3 milhões de pessoas.

Doenças respiratórias crônicas

Asma em uso de corticoide inalatório ou sistêmico (moderada ou grave)

Doença pulmonar obstrutiva crônica (Dpoc)

Bronquiectasia

Fibrose cística

Doenças intersticiais do pulmão

Displasia broncopulmonar

Hipertensão arterial pulmonar

Crianças com doença pulmonar crônica da prematuridade.

Doenças cardíacas crônicas

Doença cardíaca congênita

Hipertensão arterial sistêmica com comorbidade

Doença cardíaca isquêmica

Insuficiência cardíaca

Doença renal crônica

Doença renal nos estágios 3,4 e 5

Síndrome nefrótica

Paciente em diálise

Doenças hepáticas crônicas

Atresia biliar

Hepatites crônicas

Cirrose

Doenças neurológicas crônicas

Condições em que a função respiratória pode estar comprometida pela doença neurológica

Necessidades clínicas individuais de pacientes, incluindo acidente vascular cerebral e paralisia.

Doenças hereditárias e degenerativas do sistema nervoso ou muscular.

Deficiência neurológica grave.

Diabetes

Diabetes mellitus tipo I e tipo II em uso de medicamentos.

Imunossupressão

Imunodeficiência congênita ou adquirida

Imunossupressão por doenças ou medicamentos

Obesidade Grave

Obesidade grau III (índice de massa muscular maior que 40)

Transplantados

Transplantados de órgãos sólidos ou medula óssea

Portadores de trissomias

Síndrome de Down

Síndrome de Klinefelter

Síndrome de Warkany

Outras trissomias

Pessoas com deficiência permanente

Também fazem parte dos grupos prioritários as pessoas com deficiência permanente que apresentem uma ou mais das seguintes condições:

Limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas

Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir, mesmo com uso de aparelho auditivo

Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de enxergar, mesmo com uso de óculos

Indivíduos com alguma deficiência intelectual permanente que limite as atividades habituais como trabalhar, ir à escola, brincar etc.

No ato da vacinação, deve ser considerada a deficiência autodeclarada. Ao todo, esse público no RS é estimado em cerca de 464 mil pessoas. Entre elas, por exemplo, estão os indivíduos com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Comorbidades nas hospitalizações em 2024

Hospitalizados: 2.327, sendo 1.493 com comorbidades (64%)

Óbitos: 288, sendo 250 com comorbidades (87%)

Hospitalizados com 60 anos ou mais: 1.174, sendo 1.001 com comorbidades (85%)

Óbitos de pessoas com 60 anos ou mais: 223, sendo 203 com comorbidades (91%)

Principais comorbidades em hospitalizações

Em 2024, o percentual sobre o total (2.327) de casos (em todas as faixas etárias) é o seguinte:

Doença cardiovascular: 718 (31%)

Diabetes Mellitus: 401 (17%)

Outra doença respiratória: 323 (14%)

Asma: 228 (10%)

Doença neurológica: 146 (6%)

Obesidade: 122 (5%)

Imunodeficiência: 116 (5%)

Doença renal crônica: 98 (4%)

Neoplasia: 78 (3%)

Doença hematológica: 32 (1%)

Doença hepática: 26 (1%)

Tabagista: 26 (1%)

Síndrome de Down: 18 (1%)

Principais comorbidades em óbitos

Em 2024, o percentual sobre o total (288) de óbitos (em todas as faixas etárias) é o seguinte:

Doença cardiovascular: 137 (48%)

Diabetes Mellitus: 82 (28%)

Outra doença respiratória: 71 (25%)

Doença neurológica: 33 (11%)

Obesidade: 32 (11%)

Imunodeficiência: 22 (8%)

Doença renal crônica: 19 (7%)

Asma: 15 (5%)

Neoplasia: 15 (5%)

Doença hepática: 8 (3%)

Doença hematológica: 6 (2%)

Tabagista: 3 (1%)

Síndrome de Down: 1 (0,3%)

Fonte: Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep Gripe)