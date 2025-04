Unicamp abre seleção para estudantes refugiados

A Unicamp abriu nesta quinta-feira (10) o processo seletivo para graduação voltado para estudantes estrangeiros refugiados ou risco em seus países de origem. Os migrantes beneficiários de políticas humanitárias do governo brasileiro também podem participar da seleção.

É a primeira vez que a Unicamp promove o processo seletivo de maneira sistematizada e online . As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 30 de abril na página eletrônica da Comissão Permanente para oVestibulares da Unicamp (Comvest) .

São 45 vagas abertas, com 26 opções de cursos na graduação da universidade . O edital está disponível também na página da Comvest . Na inscrição, os estudantes devem escolher uma única opção de curso e indicar com qual dos três idiomas (inglês, espanhol ou português) farão a avaliação.

Segundo a Unicamp, somente podem se inscrever no processo seletivo os candidatos que estejam cursando ou que já tenham cursado ensino superior no exterior .

A seleção se realizará em três fases de caráter eliminatório e classificatório. As três fases são:

Prova de Leitura e Interpretação de Textos (PLIT), Prova de Conhecimentos Específicos (PCE) relativos às grandes áreas de conhecimento

Prova de Redação

Análise de Compatibilidade Curricular

Para a fase de análise curricular será convocado um número equivalente a três vezes o número de vagas no curso. A lista de candidatos convocados para a fase de análise curricular será divulgada no dia 2 de junho de 2025 e os selecionados precisam enviar digitalmente a documentação exigida e descrita no edital, entre os dias 3 e 6 de junho de 2025.

A análise de compatibilidade de currículo compete à Comissão de Graduação do curso pretendido e os critérios constam do edital. No mesmo período, os candidatos deverão enviar a documentação comprobatória da situação de refúgio ou risco, conforme especificada no edital.

A Unicamp já contava com um processo de ingresso simplificado para refugiados, mas sem a possibilidade de realizar uma prova a distância. Desta maneira, espera-se que a prova online permita que pessoas que ainda não chegaram ao Brasil também possam se candidatar.

Atualmente, a Unicamp conta com 54 alunos provenientes de países como Síria, Irã, Cuba, Congo, Rússia, Afeganistão e Serra Leoa, entre outros, sendo 44 deles na graduação e dez em cursos de pós-graduação .

Aos estudantes, a universidade oferece uma rede de suporte , como parceria com o centro de línguas, com o curso de português como idioma de acolhimento, serviço de atendimento psicológico, de bolsas de permanência e do atendimento no Centro de Saúde da Comunidade, que oferece consultas ambulatoriais e vacinas.