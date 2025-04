Florianópolis se une na luta contra a poliomielite com corrida solidária

Foto: Jadson de Lima/Divulgação Rotary Club

Florianópolis será palco de um grande evento esportivo e solidário neste domingo, 13. A Capital catarinense receberá o Circuito de Corridas Juntos Contra a Pólio, uma iniciativa promovida pelo Rotary Club Distrito 4652 com o apoio da Secretaria de Estado da Saúde (SES).

A ação está em sua primeira edição e tem como meta mobilizar a população sobre a importância da vacinação contra a poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, além de arrecadar fundos para a campanha global de erradicação da doença — a End Polio Now, liderada pelo Rotary Internacional.

“É um evento importante, com o objetivo de conscientizar as famílias a levarem seus filhos para vacinar contra a paralisia infantil. No domingo, dia 13 de abril, será em Florianópolis. Escolhemos, obviamente, por ser a capital e concentrar um grande número de crianças. É importante que façamos essa corrida em Florianópolis para que a gente atinja o máximo de pessoas possível com essa conscientização, com a campanha”, afirma o governador do Distrito, Cioney Giovanella.

Interessados poderão participar em três modalidades de distância: 5 km, 10 km ou 3 km (para caminhada). As inscrições para a corrida devem ser realizadas em www.onsportsoficial.com.br .

Embora o Brasil não registre casos desde 1990, a poliomielite ainda é uma ameaça real. A vacinação é a única forma de prevenção da enfermidade. Desde 2016, o país apresenta resultados abaixo de 95% de cobertura vacinal — um alerta importante para a sociedade. A vacina contra a pólio é disponibilizada gratuitamente nos postos de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) e é a única forma de prevenção e proteção.

O Circuito de Corridas Juntos Contra a Pólio antecipa as atividades da Semana Mundial de Imunização, que acontece de 24 a 30 de abril. A atração esportiva já passou por Blumenau e, em breve, chegará a Tubarão, em uma grande iniciativa em prol de crianças de todo o mundo.

