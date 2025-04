Ministra destaca multilateralismo na solução de questões da humanidade

Ao participar da plenária de abertura do 9º Fórum Regional das Nações Unidas sobre Empresas e os Direitos Humanos América Latina e Caribe, nesta quinta-feira (10), em São Paulo, a ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, destacou a importância de reforçar a agenda do multilateralismo e diálogo nas soluções dos problemas da humanidade.

“Fazer esse fórum de empresas e direitos humanos com esse amplo espectro participativo reforça a agenda do multilateralismo e do diálogo como possibilidade de encontrar soluções para os grandes problemas que a gente tem na humanidade”, disse a ministra.