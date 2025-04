Curso da Epagri para agricultoras tem recorde de inscritas em Chapecó

Representantes da Epagri e dos municípios participaram da abertura do curso – Fotos: Karin Helena Antunes de Moraes / Epagri

Promover capacitação continuada que desperte competências e habilidades que contribuam para o desenvolvimento e o protagonismo das mulheres. Este é o objetivo do curso Flor-e-Ser , que começou no dia 1º de abril, no Centro de Treinamento da Epagri em Chapecó (Cetrec).

Pela primeira vez, desde 2023, quando o curso começou a ser ministrado no município, estão sendo ofertadas duas turmas para atender a alta demanda de agricultoras interessadas. Ao todo, são 54 inscritas, residentes em cidades localizadas nas regiões de Xanxerê e Chapecó.

Durante a cerimônia de abertura, as agricultoras da turma 1 e seus familiares foram recepcionados. Eles assistiram à apresentação institucional da Epagri, que destacou a importância da agricultura familiar para a segurança familiar de Santa Catarina e do Brasil.

Os presentes puderam ouvir os depoimentos de duas egressas da turma de 2024, Ana Carla Franciosi e Leuci Geremia Turcatel, residentes em Xaxim. Ana Carla destacou que o curso a ajudou a desenvolver novas habilidades, principalmente nas áreas de comunicação e vendas. “Vocês vão fazer amizades que vão levar para sempre. Vão sair daqui muito diferentes” afirmou ela. Leuci Turcatel fez um relato emocionante sobre sua experiência no Flor-e-Ser. Segundo ela, “o curso proporciona momentos únicos ao lado de nossas colegas e dos professores da Epagri. O que eles falam, eles falam do coração mesmo, e de um jeito que todas nós conseguimos compreender. Esse curso vem para fortalecer as amizades, para trazer muito conhecimento, muitas histórias bonitas. A gente consegue por pra fora aquilo que talvez nunca tenhamos conseguido em outras ocasiões. Espero que vocês possam olhar a propriedade de vocês com muito carinho, porque cada propriedade é única”.

Participaram da solenidade os prefeitos de Guatambu, Luiz André Sperotto e de Lajeado Grande, Anderson Bianchi, o vice-prefeito de São Carlos, Djeovan Marlon Brutscher e o secretário Sidinei Peretti, que representou os secretários de agricultura da região. A mesa de abertura também foi composta pela coordenadora do curso, Cianarita Caron Figueiró, os gerentes regionais da Epagri nos municípios de Chapecó e Xanxerê, Mario Jovino Alessio e Marcelo Henrique Bassani, a extensionista social Dulcinéia Cenci e Sônia Maria Bortolanza, chefe do Cetrec.

Proposta do Curso Flor-e-Ser

Ainda no período da manhã foi apresentada a proposta do curso, que segundo a coordenadora Cianarita Caron Figueiró, se sustenta sobre quatro eixos: humano e social, ambiental, gerencial e tecnológico. A ideia é trabalhar de forma interdisciplinar, mesclando conhecimentos práticos e teóricos que reforcem a troca de experiências, a autoestima e a liderança, com o intuito de conquistar resultados positivos no âmbito pessoal e profissional.

Tópicos previstos no curso

Agricultura familiar e desafios da sucessão

Apresentação do plano de desenvolvimento da propriedade (PDP)

Oficina de revitalização de vasos

Gestão ambiental

Melhorias do entorno da propriedade

Desenvolvimento pessoal

Dúvidas sobre INSS

Políticas públicas para as mulheres do meio rural

Produção de alimentos para o autoconsumo

Práticas agroecológicas

Oficina de troca de sementes

Segurança alimentar e nutricional

Oficina de culinária

Gestão

Oportunidades de empreendedorismo

Viagem técnica

Projeto final

Feira com produtos produzidos pelas mulheres inscritas no curso

Comunicação, oratória, comercialização e marketing

Escuta, partilha e autocuidado

Depois do almoço, as inscritas participaram de uma dinâmica de grupo para que cada uma pudesse conhecer um pouco melhor suas colegas e as professoras. A extensionista social da Epagri, Elisiane Casaril Friedrich, mediou a atividade, fortalecendo a escuta, a partilha e os laços entre as participantes, destacando a importância de cada história de vida.

Claudia Fatima Ferrari Nardi, assistente social da Epagri, conduziu uma conversa sobre autocuidado, onde foi possível refletir sobre os impactos da jornada contínua de trabalho sobre a saúde e o bem-estar das mulheres. Claudia deu algumas dicas para fortalecer a autoestima, o autocuidado e a saúde mental.

O curso possui seis módulos e os encontros acontecem duas vezes ao mês. Para sua conclusão, as inscritas devem atingir um mínimo de 75% de frequência e apresentar um projeto que contemple mudanças e melhorias em suas propriedades ou áreas de atuação.

