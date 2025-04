Estado entrega equipamentos para fortalecimento da agricultura nos municípios catarinenses

Fotos: Leo Munhoz / SECOM GOVSC

O Governo do Estado tem realizado entregas significativas de implementos agrícolas para fortalecer a agricultura em Santa Catarina. Nesta terça-feira, 8, foram entregues 16 equipamentos, durante solenidade na secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (SAR), em Florianópolis, que contou com a presença do governador Jorginho Mello, do secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Carlos Chiodini, de autoridades e prefeitos beneficiados com a entrega. O investimento total é de R$ 867,6 mil, recursos de emendas parlamentares federais e estaduais.

O governador Jorginho Mello destacou a importância dessa parceria com os parlamentares para impulsionar o desenvolvimento de Santa Catarina, permitindo a realização de obras e investimentos essenciais nas mais diversas áreas.

“A gente faz questão de prestigiar os parlamentares que destinam as emendas. É a possibilidade que eles têm de distribuir um pouco o dinheiro, para não concentrar tudo em Brasília. Hoje, o evento é simbólico, mas importante porque sabemos das dificuldades dos municípios, muitas vezes, para a compra desses equipamentos. São implementos que vão ser de grande utilidade e fazer a diferença nas propriedades. Tudo o que a gente puder fazer para ajudar os municípios, nós vamos fazer. Eu, que sou municipalista por convicção, acho isso extraordinário. Nenhum estado cresce, se não tiver esse olhar para os municípios”, destacou o governador Jorginho.

Foto: Reprodução/Secom SC

Emendas parlamentares

Esta é a quarta entrega de equipamentos, neste ano, por meio de emendas parlamentares. Do total, 14 equipamentos correspondem à emenda da Bancada Federal, convênio 910994-2021/MAPA, totalizando R$ 791,6 mil, com indicação da cota do, então, senador Dário Berger e do deputado Federal Rogério Peninha Mendonça. Foram adquiridos: trator 75 CV, roçadeira articulada, grade aradora, colhedora de milho, carreta basculante, enxada rotativa, subsolador, grade niveladora, concha pá carregadeira traseira, balança bovina e roçadeira articulada. Nessa entrega foram beneficiados os municípios de Barra Velha, Biguaçu, Camboriú, Indaial, Ituporanga, Presidente Nereu e São José.

Os recursos da emenda estadual totalizam R$ 76 mil, indicação do deputado Estadual Neodi Saretta. São duas ensiladeiras, uma para a cidade de Araranguá e outra para Palhoça. A secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária recebe os recursos das emendas, faz a licitação, compra e realiza as entregas nas cidades de destino.

O prefeito de Indaial, Silvio César da Silva, destacou a proximidade do Governdo Estado com os municípíos, o que tem facilitado o trabalho dos gestores locais em atender as principais necessidades da população.

“Por ser um municipalista, o governador Jorginho ouve as nossas demandas e isso facilita e encurta essa distância entre municípios e governo. Desde o primeiro dia do seu mandato, Jorginho vem demonstrando isso na prática. A entrega de hoje é de extrema importância. Como o governador falou, é o tipo de equipamento que já começa trabalhando. Indaial recebeu dois equipamentos e temos certeza que isso vai auxiliar muito o nosso agricultor. Indaial conta com pouco mais de mil agricultores familiares e nós conseguimos fazer uma parceria muito forte entre as secretarias Agricultura e de Educação. Uma parte, do que é plantado pelo agricultor familiar de Indaial, reverte para a alimentação escolar, que conta com cerca de 10 mil alunos na rede municipal”, disse o prefeito.

Essas entregas demonstram o compromisso do Governo do Estado em fortalecer o agronegócio e melhorar a qualidade de vida dos agricultores, fomentando a produção no campo e gerando emprego e renda.

“O governador Jorginho Melo tem nos demandado agilidade e investido fortemente em infraesturutura rural. Trabalhamos para que os investimentos façam a diferença lá na ponta, no atendimento ao agricultor, para que ele sinta a presença de Santa Catarina. Hoje nós estamos falando de máquinas, mas logo logo será lançado o programa Estrada Boa Rural, que vai levar ainda mais desenvolvimento para o interior do Estado. A questão da energia trifásica, isso também é infraestrutura, aumenta a produção e garante qualidade”, ressaltou o secretário Chiodini.

Foto: Reprodução/Secom SC

Produção catarinense

Uma mesa com produtos da agricultura familiar foi montada no evento em parceria com a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) e as Centrais de Abastecimento do Estado de Santa Catarina (Ceasa/SC), orgãos vinculados à secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária. A iniciativa visa promover a produção local e o consumo de produtos frescos e de qualidade, provenientes das propriedades rurais.