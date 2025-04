Atriz Angelina Jolie visita centro de imigrantes e refugiados em SP

A atriz e ativista Angelina Jolie visitou nesta sexta-feira (4) o Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante (CDHIC), no Tatuapé, na zona leste de São Paulo.

Segundo a entidade, a artista conversou com pessoas atendidas pelo centro, como lideranças de comunidades afegãs, bolivianas e camaronesas , “reforçando seu compromisso de usar sua visibilidade para promover mudanças e apoiar iniciativas que garantam os direitos humanos e a cidadania”, disse o CDHIC em nota.

O centro é uma organização civil que ajuda imigrantes e pessoas em situação de refúgio.

Angelina Jolie trabalhou por 20 anos como embaixadora e enviada especial da Agência das Nações Unidas para Refugiados (Acnur).

Na visita ao Brasil, atriz norte-americana reuniu-se nessa quinta-feira (3) com a ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara . Segundo o ministério, o encontro também ocorreu na capital paulista.

Em uma rede social, a ministra disse que conversou com Angelina Jolie sobre "o papel que o mundo pode cumprir no apoio aos povos indígenas brasileiros, a importância da defesa dos territórios demarcados e apresentei algumas iniciativas do Poder Público brasileiro, como os Planos de Gestão Territorial e Ambiental (PGTAs)" .

A atriz ainda esteve nesta semana com o cacique Raoni Metuktire, do povo Kaiapó , uma das mais importantes e reconhecidas lideranças indígenas do planeta.