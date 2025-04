Tecnologia aprimora experiência com som e LED em eventos

No universo do live marketing, cada detalhe importa – e a combinação de luz, som e LED tem um papel fundamental para transformar eventos em experiências memoráveis. Seja em um grande festival, em uma convenção corporativa ou em ativações de marca, esses elementos não apenas criam impacto visual e sensorial, mas também reforçam a mensagem e os valores das marcas.

Diante de um mercado cada vez mais exigente, o fator “imersão” ganha relevância nos briefings e projetos deste setor da comunicação que, segundo o Anuário Brasileiro de Live Marketing, investiu 100 bilhões de reais nestas ações em 2024.

Tecnologia é fundamental para experiências imersivas



Profissionais da área apontam que a iluminação dinâmica pode contribuir para direcionar o público e destacar momentos-chave, enquanto o som, quando planejado estrategicamente, intensifica a imersão. Já os painéis de LED permitem adaptações em tempo real, exibindo conteúdos alinhados à narrativa do evento, e os KiNECTS são utilizados para automatizar elementos do projeto, integrando luz e movimento.

A Muzik Pro, empresa do setor, atua no fornecimento de iluminação, sonorização e painéis de LED para eventos. Com experiência em grandes produções, a empresa desenvolve projetos voltados para a integração e qualidade dos recursos audiovisuais.

Sandro Andalaft, CEO da Muzik, uma das principais empresas nesse concorrido segmento destaca: "Nossa missão é ajudar marcas e agências para transformar eventos em experiências inesquecíveis. Para isso nossos investimentos são contínuos, principalmente em equipamentos de ponta.” diz o empresário

“Além da tecnologia de ponta, a entrega tem que ser com excelência, observando prazos e realizada por profissionais qualificados, não só tecnicamente, mas também no atendimento aos clientes no ambiente da montagem e produção”, destaca Sandro.

A Muzik Pro tem participado de premiações do setor, refletindo sua atuação no mercado e a experiência de Sandro Andalaft diante das transformações da indústria. A empresa foi ganhadora do Prêmio Live em 2022 e recentemente no BeX Awards como fornecedor do ano.