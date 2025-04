Serviço especializado oferece segurança em festas infantis

Embora a maior preocupação dos pais ainda seja com a decoração e alimentação durante uma festa infantil, fatores como a segurança e a higienização dos brinquedos alugados para a diversão dos pequenos também devem ser levados em consideração. Garantir que todas as etapas sejam conduzidas corretamente, desde a escolha do fornecedor dos itens até a supervisão das crianças, é essencial para proporcionar um ambiente seguro.



De acordo com Victor Marques, sócio-fundador e CEO da VR Festas, ao procurar uma empresa de aluguel de brinquedos para festa, é indispensável verificar se a mesma trabalha em conformidade com as normas de segurança vigentes, se oferece brinquedos bem conservados e higienizados e se contam com monitores treinados para a função.



Para o especialista, é importante considerar a reputação da empresa, conferindo avaliações de clientes anteriores e checando se há compromisso com prazos e suporte no evento. “A empresa também deve fornecer laudos técnicos atualizados e indicar para quais faixas etárias os brinquedos são adequados, além de orientações para o uso e condições gerais de segurança.”



“Outro ponto é que brinquedos sem manutenção adequada podem apresentar falhas, como rasgos ou peças soltas, que aumentam o risco de acidentes. Da mesma forma, a falta de higienização pode expor as crianças a germes e bactérias, prejudicando sua saúde”, acrescenta.



A manutenção preventiva dos brinquedos é crucial para identificar e corrigir falhas estruturais ou mecânicas que possam causar acidentes. Esses cuidados demonstram o compromisso com a segurança e a qualidade do serviço.



“A instalação correta dos brinquedos é outro fator que exige atenção. É importante contar com uma equipe técnica treinada para garantir que os brinquedos estejam firmemente fixados e em conformidade com as normas de segurança. Na VR Festas, por exemplo, temos também a NBR15859, de 07/2010, que normatiza a instalação de brinquedos infláveis de grande porte. Além disso, possuímos laudos de engenheiro atestando o estado de segurança dos brinquedos”, ressalta Marques.

Supervisão qualificada



Os monitores desempenham um papel essencial na segurança das crianças durante a festa. Os profissionais são treinados para supervisionar o uso dos brinquedos, orientar as crianças e agir em situações de emergência. “Um bom monitor deve ser atento, paciente e comunicativo, além de ter experiência com o público infantil. Ele também deve demonstrar conhecimento sobre segurança, estar sempre alerta para prevenir acidentes e interagir de forma amigável com as crianças”, avalia o especialista.



Segundo Marques, empresas que investem na capacitação de seus monitores oferecem um diferencial importante, através de uma experiência relativamente mais segura e tranquila para pais e crianças. “Estes profissionais são responsáveis por passar orientações claras e objetivas, explicando as regras de forma lúdica para que as crianças entendam a importância da segurança. Mas é importante que os pais incentivem o respeito às regras.”



Expansão do mercado



No Brasil, o setor de festas infantis tem apresentado crescimento significativo nos últimos anos. Segundo dados divulgados pela Abrafesta (Associação Brasileira de Eventos Sociais), antes da pandemia da Covid-19 o mercado de festas e eventos foi o responsável por movimentar R$ 17 bilhões no Brasil.



“Cenários como este refletem a crescente demanda por experiências personalizadas e seguras para as crianças. Exemplo disso é que nossos brinquedos possuem laudo de engenheiro mecânico atestando a segurança, estado e qualidade dos itens. Além de um diferencial no mercado, isso proporciona mais confiança também para os pais”, conclui Marques.



