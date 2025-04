Hill's apresenta SD Cuidado Urinário e Controle de Bolas de Pelo para felinos

A Hill's Pet Nutrition, especializada em nutrição de cães e gatos, lança no mercado brasileiro o Hill's Science Diet Cuidado Urinário e Controle de Bolas de Pelo para Gatos Adultos. O produto pertence à linha SD Specialty, criada para oferecer uma nutrição personalizada de acordo com necessidades específicas dos pets.

O novo alimento foi formulado para manter os felinos saudáveis e confortáveis, buscando trazer o equilíbrio do trato urinário e auxiliando na eliminação natural dos pelos ingeridos.

“O alimento possui altos teores de fibras, com inclusão de ingredientes como polpa de beterraba e celulose, além de proteínas de alta qualidade, controle de pH urinário e baixo teor de magnésio”, explica Flavio Lopes, veterinário da Hill's especializado e mestre em nutrição pet.

As fibras naturais contribuem para a melhora da motilidade gastrointestinal, favorecendo a eliminação dos pelos por meio das fezes — o que reduz a formação das conhecidas bolas de pelo, comuns em gatos. Ao mesmo tempo, o pH urinário controlado e o baixo teor de magnésio proporcionam um ambiente urinário mais seguro, minimizando o risco de formação de urólitos, como os de estruvita, relativamente frequentes na espécie felina.

Outra característica apontada por Flavio é a ausência de conservantes artificiais na composição do produto, cada vez mais valorizada por tutores que buscam oferecer uma alimentação mais natural aos seus animais.

Doenças urinárias: prevenção e atenção aos sinais

As Diretrizes do Consenso da International Cat Care 2025, entidade sem fins lucrativos do Reino Unido, sobre o diagnóstico e manejo das doenças do trato urinário felino, recém-publicadas, fornecem uma visão geral dos sinais clínicos comuns causados por doenças subjacentes do trato urinário inferior em felinos, que muitas vezes são indistinguíveis entre si. As Diretrizes da ICatCare estabelecem uma abordagem diagnóstica para gatos afetados antes de focar nas causas mais comuns dessas doenças: cistite idiopática felina (CIF), urolitíase, infecção do trato urinário e obstrução uretral. O objetivo é fornecer aos médicos veterinários informações práticas sobre essas condições.

“Infecções urinárias podem ser desencadeadas por diferentes fatores, como obesidade, estresse, diabetes, acúmulo de urólitos e higiene inadequada. A limpeza da caixa de areia e o manejo ambiental são fundamentais na prevenção”, orienta o veterinário.

Além disso, garantir o acesso constante à água filtrada e fresca, minimizar situações estressantes e oferecer uma dieta balanceada, rica em nutrientes que promovam a saúde urinária, também são cuidados essenciais.

Flavio ainda recomenda que os tutores estejam atentos a sinais como:

Dificuldade para urinar;





Dor ou vocalização durante a micção;





Urina com sangue ou em locais inadequados;





Aumento da frequência urinária;





Lambedura excessiva da região genital.

Bolas de pelo: como prevenir e reduzir

A formação de bolas de pelo também é um problema recorrente entre os felinos, especialmente os de pelagem longa ou com hábitos de autolimpeza mais frequentes. Flavio destaca a importância da escovação regular para remoção de pelos soltos, além da manutenção do peso ideal, o que facilita a higienização natural do gato.

“A dieta tem papel fundamental nesse processo. O uso de alimentos enriquecidos com fibras naturais favorece a passagem dos pelos pelo trato gastrointestinal, reduzindo os riscos de obstruções e vômitos recorrentes”, completa o veterinário.

A importância da nutrição especializada

Segundo Flavio, a alimentação desempenha um papel crucial na saúde do trato urinário dos gatos. Dietas formuladas para esse fim ajudam a controlar o pH da urina e, geralmente, contêm níveis reduzidos de minerais que poderiam contribuir para a formação de cristais e urólitos.

"Além disso, o consumo de alimentos úmidos colabora para a maior ingestão hídrica, diluindo o conteúdo urinário e mantendo a urina em zona de subsaturação — o que dificulta a agregação de cristais", ressalta.

Principais características do produto

Proteína altamente digestível para manutenção da massa muscular;





altamente digestível para manutenção da massa muscular; Fibras naturais que auxiliam na eliminação dos pelos e reduzem a formação de bolas de pelo;





que auxiliam na eliminação dos pelos e reduzem a formação de bolas de pelo; Antioxidantes clinicamente comprovados , incluindo vitaminas C e E, para suporte ao sistema imunológico;





, incluindo vitaminas C e E, para suporte ao sistema imunológico; Controle do pH urinário e baixo teor de magnésio , promovendo a saúde do sistema urinário;





, promovendo a saúde do sistema urinário; Sem conservantes artificiais.

O SD Cuidado Urinário e Controle de Bolas de Pelo já está disponível em todo o Brasil nas versões seca e úmida para gatos adultos.

Sobre a Hill's Pet Nutrition

Desde 1948, a Hill's Pet Nutrition tem como missão melhorar e prolongar a relação especial entre pessoas e seus animais de estimação, oferecendo nutrição e soluções para saúde animal. Parte do grupo Colgate-Palmolive desde 1976, a empresa atua em mais de 86 países e investe continuamente em pesquisas, com um centro especializado em nutrição animal localizado em Topeka, Kansas.

Sobre a International Cat Care

A International Cat Care (ICatCare) é uma organização sem fins lucrativos dedicada ao bem-estar dos gatos em todo o mundo. Fundada em 1958 no Reino Unido, sua missão é melhorar a saúde e o bem-estar dos felinos por meio da educação, pesquisa e disseminação de boas práticas para tutores, veterinários e profissionais do setor.

