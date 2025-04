TeleKwai 2025 inicia nova fase com elenco famoso

O TeleKwai, plataforma de vídeos curtos do Kwai, inicia uma nova fase em 2025 com produções originais, tramas interconectadas e um elenco composto por atores conhecidos do público. A proposta traz conteúdos ficcionais voltados ao público jovem, explorando a rotina de alunos da Suprema Academy, uma escola que combina ensino regular com formação em artes, como canto, dança e atuação.

Os episódios acompanham os desafios pessoais e acadêmicos dos estudantes, que disputam oportunidades e enfrentam conflitos da juventude. Além do formato seriado, cada personagem terá seu próprio canal no Kwai, ampliando a interação com os espectadores. Os canais também irão explorar o dia a dia e o cotidiano de cada personagem, buscando proporcionar um contato mais íntimo com o público.

Protagonistas e suas tramas ficcionais

Marianna Santos – Atriz desde os quatro anos, começou sua carreira no Programa Raul Gil e ficou conhecida como Adriana em Carinha de Anjo (SBT). Atualmente, protagoniza O Picapau Amarelo, exibido aos sábados às 10h50 no SBT, com episódios disponíveis no SBT+. Em TeleKwai 2025, sua personagem lida com os desafios da fama, segredos pessoais e a busca por identidade. Canal no Kwai: Os segredos de Marianna.



Miguel Ângelo – Natural da Cidade de Deus (RJ), atua como ator e modelo há mais de dez anos. Recentemente, protagonizou A Infância de Romeu e Julieta (SBT), exibida também no Prime Video. Em TeleKwai 2025, interpreta um estudante bolsista que precisa superar desafios e preconceitos dentro da escola de elite. Canal no Kwai: Miguel, O Conquistador.

Gabriel Miller – Com uma carreira na TV desde os seis anos, participou de produções como Carinha de Anjo (SBT), Z4 (SBT/Disney Channel) e Bugados (Gloob). Também integrou o elenco de A Infância de Romeu e Julieta. Em TeleKwai 2025, interpreta um jovem de família rica que lida com conflitos internos e uma relação conturbada com os pais. Canal no Kwai: Gabriel, O Príncipe Rebelde.

Produção e expansão do TeleKwai



A produção das novas séries é realizada pela New Beat, agência parceira do Kwai, em colaboração com a Audacity, produtora responsável por diversos projetos audiovisuais no Brasil. A iniciativa busca ampliar a oferta de conteúdos seriados em vídeos curtos, com o objetivo de oferecer ao público narrativas interativas e envolventes.

O Kwai, uma das principais plataformas de vídeos curtos no Brasil, segue investindo na criação de produções ficcionais e ampliando seu portfólio de conteúdos voltados à experiência digital.