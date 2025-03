Livro reúne receitas de comunidades rurais de Lauro Müller, no Sul catarinense

Livro reúne 12 receitas

Está disponível para livre download no site da Epagri a publicação Das histórias à mesa – Comunidades de Rio Bonito Ato e Palermo/Lauro Müller, SC. O livro reúne 12 receitas doces que resgatam preparos antigos, “com sabor de vó, de mãe, tia”, diz o prefácio.

As comunidades de Palermo e Rio Bonito Alto têm um alto potencial turístico . Localizadas no município de Lauro Müller, no pé da Serra do Rio do Rastro, no Sul catarinense, elas se preparam para receber os visitantes. “Oferecer ao turista um sabor com memória, me motivou para esse projeto, que tem como pano de fundo o agroturismo”, relata Simone de Aguiar, extensionista social da Epagri e uma das autoras. O extensionista rural Diego Adilio da Silva e a extensionista social Vanessa Ferreira do Nascimento são os outros autores da obra.

Bolo de laranja, bolacha de nata, toucinho do céu, bolo de cenoura e cavaquinho são algumas das receitas descritas na publicação. Cada uma vem acompanhada de um breve relato da sua história. Os ingredientes vêm dos cultivos das famílias agricultoras locais e a tradição de confeccionar tais delícias atravessam gerações, que habitam um vale muito bonito e povoado por descendentes de italianos.

Clique aqui para baixar gratuitamente a publicação. Como “degustação”, trazemos uma das receitas ensinadas no livro:

Toucinho do céu

Ingredientes

• 1 litro de leite

• 15 colheres (sopa) de farinha de trigo

• 15 colheres (sopa) de açúcar

• 1 colher (sopa) de manteiga

• 2 ovos

• Coco (opcional)



Modo de preparo

Coloque no liquidificador 500ml de leite, adicione os ovos, a manteiga, o trigo, o açúcar e, por último, o restante do leite (500ml). Bata tudo e coloque na forma para assar, em forno com temperatura entre 150 e 200°C.



História da receita

“Eu aprendi essa receita com a minha mãe, Gilvania Pandini e, até hoje, a gente tem o costume de fazer. É uma mistura que não pode faltar na mesa nos finais de semana. Essa receita nos traz muitas recordações”.



Receita de: Natália Pandini