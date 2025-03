O Prefeito Municipal em exercício Douglas assinou o Decreto Municipal de Situação de Emergência, devido à estiagem. Para tal, foram levantados dados pela Defesa Civil que apontam que toda a área urbana e rural do Município está sendo afetada pelos efeitos da estiagem decorrentes da falta de chuvas, causando danos humanos e ambientais e prejuízos econômicos públicos e privados. É importante destacar que o decreto, após ser assinado pelo prefeito, ainda precisa ser avalizado pelo Governo Estadual e o Federal. Este documento sinaliza a situação no município e auxilia na busca por auxílio estadual e federal para atender aos produtores prejudicados pela estiagem. Essa medida visa garantir que o município possa agir rapidamente para proteger a população e minimizar os efeitos negativos da emergência, como o aumento de incêndios e a escassez de recursos essenciais.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

Agricultura Há 2 dias Na CNA, Leite busca apoio para renegociação de dívidas e medidas estruturantes destinadas a produtores rurais O governador Eduardo Leite intensificou, nesta terça-feira (26/3), em Brasília, as articulações em defesa do setor agropecuário do Rio Grande do Su...

Agricultura Há 2 dias Epagri monitora a emissão de gases do efeito estufa na pecuária de Santa Catarina Dados preliminares da pesquisa mostram que pecuária catarinense emite menos gases do que afirma IPCC Fotos: Divulgação / EpagriO aquecimento global...

Agricultura Há 2 dias Simpósio internacional sobre probióticos será nos dias 27 e 28 O Yakult International Symposia 2025 vai reunir importantes nomes da pesquisa científica na área, do Brasil e do exterior

Agricultura Há 3 dias Cigarrinha-do-milho: Santa Catarina registra crescimento populacional com baixa infecção bacteriana Apesar do aumento populacional dos insetos, a incidência de cigarrinhas infectadas com os agentes mais agressivos permanece baixa em todo o estado ...