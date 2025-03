Na CNA, Leite busca apoio para renegociação de dívidas e medidas estruturantes destinadas a produtores rurais

O governador Eduardo Leite intensificou, nesta terça-feira (26/3), em Brasília, as articulações em defesa do setor agropecuário do Rio Grande do Sul. Em reunião com a Confederação Nacional da Agricultura (CNA), Leite pediu apoio da entidade aos pleitos dos produtores gaúchos especialmente por medidas para enfrentar o endividamento, após quatro anos consecutivos de estiagens severas que prejudicaram a produtividade no campo.

"Deixamos muito claro a necessidade do Rio Grande do Sul relacionada à renegociação das dívidas dos nossos produtores. Precisamos de todo o apoio possível, e a CNA é fundamental para construirmos um entendimento nacional sobre a situação do Estado. Nos últimos anos, enfrentamos quatro estiagens muito severas que frustraram a produtividade no campo e geraram dificuldades no cumprimento dos compromissos financeiros", destacou Leite.

Mais cedo, o governador já havia se reunido com o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), deputado federal Pedro Lupion, na qual também apresentou a situação do agronegócio gaúcho e as propostas que estão sendo elaboradas pelo governo estadual em conjunto com entidades do setor.

Durante as agendas, Leite reforçou que as negociações em curso não se limitam a resolver problemas do passado, mas visam garantir condições para investimentos futuros.

“Sabemos que não é sobre resolver simplesmente o passado dessas dívidas constituídas, mas é sobre dar capacidade aos nossos produtores para tomarem crédito e obterem financiamento para investirem no futuro, especialmente na proteção das nossas lavouras", ressaltou.

Eduardo Leite (E), João Martins, presidente da CNA, e Gedeão Pereira, presidente da Farsul -Foto: Maurício Tonetto/Secom

O governador informou que está dialogando com membros do governo federal para conseguir uma prorrogação das parcelas dos empréstimos que vencem em abril e também está buscando oferecer alternativas para a constituição de um programa de refinanciamento das dívidas.

"Para podermos ter a proteção das nossas lavouras para o futuro, com mais investimentos em irrigação, precisamos da capacidade de tomada de recursos pelos produtores rurais. Esse é o nosso compromisso: pensar no futuro. E o futuro passa pelas decisões de agora, especialmente na resolução desse tema do endividamento", enfatizou.

As articulações em Brasília dão continuidade às estratégias definidas na reunião realizada na última segunda-feira (24/3) no Palácio Piratini, quando o governador e representantes das principais entidades do agronegócio do Estado alinharam ações prioritárias para o setor.

Como próximo passo, Leite irá liderar uma reunião ampliada na próxima segunda-feira (31/3), no Palácio Piratini, com a presença de deputados estaduais e federais. O encontro vai aprofundar as alternativas discutidas e buscar consenso em torno de medidas que possam ser implementadas em curto, médio e longo prazos para garantir a sustentabilidade do agronegócio gaúcho diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas.