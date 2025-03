Projeto reforça prazo para municípios emitirem licença para instalar infraestruturas de telecomunicação

Câmara Há 2 dias Frente da Enfermagem vai lutar por reajuste no piso salarial e redução em jornada de trabalho A Frente Parlamentar em Defesa da Enfermagem, lançada na Câmara, vai lutar pelo reajuste do piso salarial da categoria e pela redução da jornada de...

Câmara Há 2 dias Congresso apaga as luzes neste sábado em apoio ao movimento Hora do Planeta A primeira participação oficial do Brasil na campanha ocorreu em 2009, dois anos após seu início, em Sidney, Austrália