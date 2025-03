Primeira fase da 137ª edição da Canton Fair ocorre em abril

A primeira fase da 137ª edição da Canton Fair, também conhecida como Feira de Importação e Exportação da China, já tem data marcada: de 15 a 19 de abril de 2025. O evento, realizado semestralmente desde 1957, se destaca como um dos maiores e mais importantes do calendário comercial global, atraindo milhares de expositores e compradores de todo o mundo.



De acordo com Adriana Santos, gerente operacional da Schultz Vistos, a feira é responsável por promover negociações bilionárias entre fornecedores chineses e compradores internacionais. “Sua importância está na diversidade de produtos, na inovação tecnológica e na oportunidade de networking para empresários e investidores do mundo todo.”



Com uma área de exposição de 1,55 milhão de metros quadrados, a primeira fase da feira deve abranger uma ampla gama de setores, eletrônicos de consumo e produtos de informação, eletrodomésticos, autopeças, produtos de iluminação, produtos elétricos e eletrônicos, hardware e ferramentas.



A segunda fase acontece entre os dias 23 e 27 de abril e abordará os segmentos de produtos domésticos, utensílios de cozinha, decorações para casa, materiais de construção e decoração, entre outros. Já a terceira fase ocorre de 1º a 5 de maio e abrange roupas masculinas e femininas, roupas íntimas, roupas esportivas e casuais, matérias-primas têxteis, sapatos, bolsas e muito mais.



“A feira recebe empresários, importadores, distribuidores, investidores e representantes comerciais de mais de 200 países. O evento é voltado principalmente para profissionais do comércio internacional que buscam novos fornecedores, parcerias estratégicas e oportunidades de negócios na China”, destaca Santos.



A gerente operacional ressalta ainda que as últimas edições têm mostrado um crescimento significativo em tecnologia verde, inteligência artificial e automação industrial, refletindo as mudanças e tendências do mercado global.



Ela explica que, para participar do evento, os visitantes devem se registrar no site oficial da feira (https://www.cantonfair.org.cn/) e solicitar o Canton Fair Buyer Badge, um crachá que dá acesso ao evento. “Além disso, é necessário apresentar um passaporte válido com validade mínima de 06 meses, visto válido quando necessário e um convite oficial da organização para facilitar o processo de entrada na China”.



Brasileiros precisam de visto para entrar no país

Segundo a especialista da Schultz Vistos , para participar da Canton Fair os brasileiros interessados precisam obter um visto de negócios (M). O processo inclui, além do convite oficial da feira, o preenchimento do formulário online no site da embaixada ou consulado da China, apresentação do passaporte com validade mínima de seis meses, comprovação de meios financeiros para a viagem e reserva de voos e hospedagem.



“Embora a Canton Fair seja um evento de negócios, muitos visitantes aproveitam a oportunidade para conhecer Guangzhou e outras cidades da China. Para quem deseja apenas visitar o país sem fins comerciais, o ideal é solicitar um Visto de Turismo (L), que tem requisitos diferentes do visto de negócios”, explica.



Ela ressalta ainda a importância de planejar a viagem com antecedência e garantir que toda a documentação esteja correta para entrada no pedido de visto no Consulado da China no Brasil. “Além do visto, é importante verificar requisitos de saúde e vacinação para evitar atrasos ou recusas. A Schultz Vistos é especializada neste serviço e todo o processo de documentação, desde a solicitação do visto até o suporte com informações sobre a viagem”, finaliza.



