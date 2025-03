Copa das Regiões Master 50: Associação Portelense terá confronto direto pela classificação

Lanterna da chave única formada por cinco equipes, a Associação Portelense enfrenta a Associação Três-maiense na rodada derradeira da primeira fase da Copa das Regiões Master 50. Uma vitória simples coloca o selecionado de Tenente Portela na semifinal graças aos critérios de desempate.

Na outra partida da rodada, o América de Santo Augusto encara o CMD São Martinho.

Os jogos, que irão definir os times classificados e os cruzamentos da semifinal, acontecerão no próximo dia 23 no Estádio do Santos em Linha Turvo, interior de Três Passos.

Confira a classificação.

