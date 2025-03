Projeto prevê uso de materiais reciclados e energia renovável na construção de novas antenas de telecomunicações

O Projeto de Lei 4881/24 determina que as novas torres e antenas de telecomunicações sejam construídas com materiais reciclados ou de baixo impacto ambiental e funcionem com fontes de energia renovável, como solar e eólica.

O texto em análise na Câmara dos Deputados altera a Lei Geral das Antenas , que estabelece normas gerais para implantação e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações.

O autor, deputado Amom Mandel (Cidadania-AM), argumenta que a medida representa "um passo crucial para a construção de um setor de telecomunicações mais responsável e comprometido com a preservação do meio ambiente".

O parlamentar destaca ainda que a adoção de materiais sustentáveis também contribui para a promoção da economia circular, incentivando a reutilização e o reaproveitamento de recursos.

Sobre o uso de energia renovável no funcionamento das antenas, o autor acredita que vai trazer mais sustentabilidade ao setor. "A redução do consumo de energia, por exemplo, implica em menores custos operacionais para as empresas de telecomunicações", afirma o deputado.

Próximos passos

O projeto, que tramita em caráter conclusivo, será analisado pelas comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; de Comunicação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, o texto precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.