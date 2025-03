América e Tupi disputam a última vaga na semifinal da Libertadores Regional

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

Quem vencer de América e Tupi terá pela frente o Flamengo de Crissiumal. A outra semifinal reúne Rio-grandense de São José do Inhacorá e CMD Avante de Boa Vista do Buricá.

O América de Santo Augusto receberá o Tupi de Três Passos na tarde deste sábado (15/3). O duelo, que iniciará às 16h30min no Estádio Ninho da Águia, apontará o quarto classificado para as semifinais da Libertadores Regional 2024/25.

