Concurso "Eu e a Lei" é selecionado para evento de inovação do setor público

O Concurso "Eu e a Lei", iniciativa da Câmara dos Deputados voltada à produção radiofônica infantojuvenil, foi selecionado para a Feira de Cases do Redes WeGov, um dos eventos mais importantes sobre inovação no setor público, que será realizado no dia 29 de abril, em Florianópolis (SC).

O evento reunirá as 15 iniciativas mais criativas e impactantes desenvolvidas por órgãos governamentais em diferentes esferas e regiões do Brasil. Apenas 20% dos cases são do Legislativo, o que demonstra ainda mais a relevância do projeto.

A escolha, feita entre 28 projetos inscritos, destacou os que inovam na comunicação pública e promovem maior conexão entre governo e sociedade. São esperados no evento cerca de 250 participantes, entre gestores, comunicadores e especialistas em inovação no setor público.

Redes WeGov

O Redes WeGov é referência para profissionais do setor público que atuam com inovação e comunicação digital. Em sua 14ª edição, o evento se consolida como um espaço para troca de experiências e construção colaborativa, fortalecendo a comunicação governamental no Brasil.

Concurso "Eu e a Lei"

O concurso seleciona obras radiofônicas produzidas por crianças e adolescentes de 10 a 17 anos, estimulando jovens a discutirem leis e seus impactos na sociedade e revelando reflexões inovadoras sobre direitos e deveres. Além dos dois vencedores, entre sete e nove programas são selecionados para exibição na Rádio Câmara, abordando temas como ECA, racismo, protagonismo feminino, medidas socioeducativas e redes sociais.

Em 2025, o concurso entra na terceira edição, tendo recebido nas edições anteriores, em média, 180 inscrições de todas as regiões do Brasil, incluindo escolas, rádios comunitárias e instituições de acolhimento e medidas socioeducativas.

A seleção para a Feira WeGov reforça o impacto do projeto e a relevância da Câmara no campo da Educação para a Democracia.

Mais informações sobre o concurso e outras novidades podem ser encontradas em: cd.leg.br/14wegov e cd.leg.br/euealei .