Derrubadas será destaque na Bolsa de Turismo de Lisboa 2025

O Rio Grande do Sul terá uma participação de destaque na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) 2025, um dos maiores eventos do setor em nível internacional. A feira acontece de 12 a 16 de março, na capital portuguesa, e contará com uma missão especial do Sebrae RS, em parceria com a Secretaria Estadual do Turismo (Setur), levando seis empresas gaúchas para apresentar as potencialidades turísticas do estado ao mercado europeu.

A iniciativa tem como principal objetivo fortalecer a presença do Rio Grande do Sul no exterior, ampliando parcerias e impulsionando o fluxo de turistas estrangeiros. A missão empresarial parte no dia 9 de março, levando na bagagem uma série de ações estratégicas para divulgar os atrativos do estado.

Missão estruturada e oportunidades de negócios

Segundo Amanda Paim, coordenadora de turismo do Sebrae RS, a presença do Rio Grande do Sul na BTL é uma oportunidade única para estreitar laços com empresários do setor e acompanhar as principais tendências do mercado.

“O evento permite uma interação direta com o público e com profissionais do turismo de todo o mundo. Além de ampliar o networking, as empresas participantes poderão desenvolver novas estratégias para impulsionar seus negócios. Desde dezembro de 2024, realizamos uma preparação detalhada, selecionando as empresas e oferecendo um estudo de mercado, planejamento de ações e apoio para otimizar sua participação no evento”, explica Paim.

A BTL é reconhecida como uma vitrine global do turismo, reunindo mais de 1.500 expositores, 79 mil visitantes e representações de 85 destinos internacionais.

Destaques da participação gaúcha

O Rio Grande do Sul contará com um estande exclusivo e ações estratégicas para atrair a atenção dos visitantes e operadores de turismo. Entre as iniciativas programadas, destacam-se:

Lançamento do voo direto da TAP para o Rio Grande do Sul, facilitando o acesso de turistas portugueses ao estado.

para o Rio Grande do Sul, facilitando o acesso de turistas portugueses ao estado. Ativação do estande da Embratur , promovendo a diversidade de atrações gaúchas.

, promovendo a diversidade de atrações gaúchas. Workshops e apresentações , destacando as potencialidades do turismo gaúcho.

, destacando as potencialidades do turismo gaúcho. Rodada de negócios , conectando empresários gaúchos a operadores de viagens portugueses e investidores internacionais.

Para o secretário estadual de Turismo, Ronaldo Santini, a participação na BTL 2025 reforça o posicionamento do Rio Grande do Sul como um destino competitivo e inovador no cenário internacional.

“Portugal é um dos principais emissores de turistas para o Brasil, e estar nesse evento nos permite estreitar laços com operadores, agentes de viagem e companhias aéreas. O Rio Grande do Sul tem uma oferta rica e diversificada, desde o enoturismo e a gastronomia até a cultura e as paisagens únicas. Nosso objetivo é posicionar o estado como referência turística, tanto no Brasil quanto no exterior”, ressalta Santini.

Circuitos turísticos que serão promovidos na BTL

Durante a feira, as empresas que participam da imersão do Sebrae RS irão lançar quatro roteiros turísticos estratégicos para atrair visitantes internacionais:

Serra e Mar – Porto Alegre, Gramado, Canela, Cambará do Sul e Florianópolis. Serra, Vinho e Mar – Porto Alegre, Bento Gonçalves, Pinto Bandeira, Cambará do Sul e Florianópolis. Pampa Gaúcho – Porto Alegre, Caçapava do Sul, Bagé, Dom Pedrito e Santana do Livramento. Origem Gaúcha – Porto Alegre, Encantado, Ametista do Sul, Derrubadas e São Miguel das Missões, com opção de extensão a Foz do Iguaçu.

Parceria estratégica com o Sebrae RS

Para garantir o máximo aproveitamento da participação na BTL 2025, a Setur firmou uma parceria estratégica com o Sebrae RS. O programa de capacitação oferecido às empresas inclui:

Estudo de mercado : análise do potencial turístico do estado no mercado português.

: análise do potencial turístico do estado no mercado português. Consultorias especializadas : orientação para se destacar na feira.

: orientação para se destacar na feira. Material promocional : produção de folders, vídeos e materiais institucionais.

: produção de folders, vídeos e materiais institucionais. Assessoria de imprensa internacional : divulgação do turismo gaúcho na mídia europeia.

: divulgação do turismo gaúcho na mídia europeia. Monitoramento de resultados : acompanhamento do impacto da participação na feira.

A diretora de operações do Grupo Broker, Carlise Bianchi, destaca o diferencial da missão deste ano:

“Estamos muito bem preparados para essa participação. Pela primeira vez na história da BTL, o Rio Grande do Sul chega com uma estrutura planejada, com estudo prévio de mercado e ações coordenadas pelo Sebrae RS. Vamos mostrar aos turistas internacionais tudo o que a Serra Gaúcha e outras regiões do estado têm a oferecer”, afirma Bianchi.

Com a presença de 66 expositores brasileiros e 24 destinos nacionais representados, a edição de 2025 da BTL promete ser uma das mais relevantes para a promoção do turismo brasileiro no exterior.