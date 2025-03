Realidade virtual leva museus às escolas públicas cariocas

O projeto Experimente Cultura tem transformado o acesso à cultura para alunos da rede pública do Rio de Janeiro desde 2018. Inicialmente focado em visitas presenciais a museus locais, como o Museu do Amanhã, o MAR, o Museu de Arte Moderna, o Jardim Botânico e o Museu Histórico Nacional, entre outros, a iniciativa evoluiu para integrar inteligência artificial (IA) e realidade virtual (RV), oferecendo experiências imersivas em museus nacionais e internacionais.

"Oferecer atividades culturais dentro da escola, também durante as férias, é muito produtivo. Associar tecnologia e cultura é algo que desperta ainda mais a curiosidade dos alunos e a vontade de inserir arte, história e cultura em seu dia a dia", afirmou Elidia Corrêa, diretora do GET Elza Soares, escola municipal que recebeu o projeto nas férias.

Em parceria com uma startup americana especializada em realidade virtual, o projeto lançará três novas vivências que permitirão aos alunos explorar, por meio da RV, temas como:

Egito Antigo: uma jornada pelas pirâmides de Gizé, templos e tumbas faraônicas, explorando artefatos históricos e a civilização egípcia.

México e a Cultura Maia: uma visita virtual a Chichén Itzá, revelando a arquitetura, os rituais e os conhecimentos astronômicos dos maias.

Entre metrópoles e natureza: uma imersão nas cidades icônicas e nos biomas dos Estados Unidos, contrastando urbanização e biodiversidade.

"Expandimos as possibilidades de experiências baseados em demandas que recebemos de professores. Com a realidade virtual, percebemos maior engajamento e compreensão, despertando o interesse dos estudantes por conteúdos culturais", destaca Renata Prado, curadora do projeto.

Estudos no Brasil e no mundo ressaltam o potencial da realidade virtual para enriquecer o processo educacional, tornando-o mais interativo, dinâmico e acessível, como aponta o artigo "Vantagens da Realidade Virtual como ferramenta de ensino" publicado na Revista Educação Pública. A exemplo internacional, uma pesquisa da Cornell University, em Nova York, EUA, intitulada "O uso da Realidade Virtual no aprimoramento da educação interdisciplinar", investiga como a RV pode apoiar a educação interdisciplinar, facilitando a comunicação e a colaboração entre diferentes áreas do conhecimento, além de melhorar a qualidade do aprendizado.

Com a expectativa de expandir seu alcance em 20% até 2025, o Experimente Cultura planeja incluir mais estudantes do ensino médio e chegar a um total de 40 mil alunos. Escolas, professores, projetos sociais e ONGs interessados podem inscrever suas turmas pelo site experimentecultura.com.br.

A iniciativa é viabilizada pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura Carioca, com patrocínio da Prefeitura do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura e Grupo Assim Saúde.