Full Sail anuncia disciplinas eletivas com início em março

A Full Sail University, universidade com sede em Orlando (EUA), está lançando um novo ciclo de disciplinas eletivas que terá início em março. As eletivas são voltadas para jovens que desejam explorar e se aprofundar em áreas como comunicação, cinema, música, tecnologia, games, negócios do esporte, arte e design.

De acordo com a instituição, as novas eletivas têm como objetivo proporcionar uma experiência prática e imersiva, permitindo que os participantes desenvolvam projetos reais sob a orientação de professores especializados.

Segundo Carol Olival, Community Outreach Director da Full Sail, “as eletivas são uma oportunidade para os jovens explorarem suas paixões e se especializarem em áreas da indústria criativa, construindo cases reais e ganhando reconhecimento no cenário educacional”.

Além disso, prossegue Olival, “os participantes e mentores podem ser premiados por seus projetos, o que agrega ainda mais valor à experiência”.

Disciplinas oferecidas

Neste semestre, a Full Sail University oferecerá eletivas em sete áreas principais:

Comunicação e Mídia;

Cinema e Televisão;

Música;

Tecnologia;

Games;

Negócios do Esporte;

Arte e Design

“Essas disciplinas foram cuidadosamente selecionadas para atender às demandas da indústria criativa e proporcionar aos alunos uma visão prática e atualizada de cada área”, explica a Community Outreach Director da Full Sail University.

Pré-requisitos e inscrições

As eletivas são exclusivas para alunos de colégios parceiros da Full Sail. “Queremos garantir que os participantes tenham acesso a uma experiência de qualidade, com o suporte necessário para aproveitar ao máximo as oportunidades oferecidas”, explica Olival.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas através do link disponível no site da Full Sail, as vagas são limitadas.

Objetivos das eletivas

Olival destaca que o principal objetivo das disciplinas eletivas é proporcionar um aprofundamento sobre a indústria criativa, além de aproximar os jovens da Full Sail University. “Queremos que os alunos saiam dessas experiências com uma visão clara e prática das carreiras que mais os interessam”, afirma.

Ela também conta que as eletivas buscam despertar o interesse dos participantes pelas diversas possibilidades dentro da indústria criativa, ajudando-os a identificar suas vocações e talentos.

Impacto no desenvolvimento acadêmico e pessoal

Na visão de Olival, as eletivas contribuem de forma significativa para o desenvolvimento acadêmico e pessoal dos alunos. “Esses cursos exigem responsabilidade e comprometimento com os projetos, além de proporcionar um entendimento mais claro sobre como é a prática profissional em cada área”, ressalta.

Segundo ela, muitos alunos saem das eletivas com uma visão mais lúcida e realista sobre suas carreiras dos sonhos, o que pode facilitar a tomada de decisões futuras.

Certificação e reconhecimento

Ao final do curso, todos os participantes receberão certificados de participação, que podem ser utilizados para enriquecer seus currículos e portfólios. Além disso, os melhores projetos poderão ser reconhecidos e premiados, proporcionando aos alunos uma oportunidade de se destacarem no cenário educacional e profissional.

Para mais informações, basta acessar o site oficial: http://www.fullsail.edu