Falcon planeja investir US$ 100 milhões para modernizar suas instalações no Aeroporto Internacional Al Maktoum em Dubai

A Falcon é uma prestadora de serviços de aviação de primeira linha, dedicada a proporcionar luxo, segurança e conveniência incomparáveis em todos os aspectos da aviação privada. É composta por quatro marcas: Falcon Luxe, uma frota de jatos particulares modernos disponíveis para fretamento global; Falcon Elite, uma rede internacional de terminais privados luxuosos (FBOs); Falcon Technic, que oferece um conjunto completo de serviços de MRO; Falcon Flight Support, garantindo que cada voo seja perfeito.

Até 2030, a empresa planeja investir mais de US$ 100 milhões para modernizar ainda mais as instalações e adicionar um novo terminal de jatos particulares. Até lá, o Aeroporto Internacional Al Maktoum deve se tornar a o polo mais movimentado do mundo para até 260 milhões de passageiros.

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, March 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A instalação de manutenção, reparo e revisão de aeronaves (MRO) de 13.705 m² da Falcon, localizada no Mohammed Bin Rashid Aerospace Hub em Dubai, está equipada com tecnologia de ponta projetada para atender a uma ampla gama de aeronaves, incluindo modelos tão grandes quanto o Airbus A380.

