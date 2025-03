Novos investimentos do governo em escolas estaduais somam R$ 4 milhões

No Instituto Estadual Gomercinda Dornelles Fontoura, em Encruzilhada do Sul, foi feita a reforma da rede elétrica -Foto: Alisson Vargas da Cunda/SOP

O governo do Estado liberou R$ 923 mil para a conclusão do novo prédio de 1,3 mil metros quadrados da Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Barão do Jacuí, em São Jerônimo. Esse valor é parte dos mais de R$ 2,3 milhões investidos em um conjunto de melhorias em escolas estaduais iniciadas em janeiro, com supervisão da Secretaria de Obras Públicas (SOP). Em dezembro, o governo já havia destinado R$ 1,7 milhão para quatro escolas, totalizando R$ 4 milhões nesse conjunto de obras.

Os dados consolidados de 2025 pela SOP revelam, até o momento, a conclusão de 27 demandas de 27 escolas, totalizando R$ 14,3 milhões. Somadas às em fase de contratação, por iniciar ou em execução, são 241 demandas atendidas e R$ 188,8 milhões investidos na Rede Estadual somente neste ano.

Além de São Jerônimo, as obras iniciadas em janeiro, todas com fiscalização da SOP, atendem a instituições de Boa Vista do Buricá, Fagundes Varela, Santo Ângelo, São Borja e São Leopoldo.

Em Santo Ângelo, há duas escolas atendidas: na EEEF Ulysses Rodrigues estão sendo investidos R$ 282 mil, e na EEEF Esther Schröder, R$ 130,6 mil. O Colégio Estadual (CE) Ângelo Mônaco, em Fagundes Varela, recebe R$ 88 mil, após o início de um investimento de R$ 1 milhão no final de 2024.

Além disso, R$ 599,8 mil estão sendo investidos na Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Villa Lobos, em São Leopoldo, R$ 199,7 mil no Instituto de Educação (IE) Arneldo Matter, em São Borja, e R$ 165,9 mil na Escola Estadual de Educação Básica (EEEB) Barão do Rio Branco, em Boa Vista do Buricá.

EEEM Villa Lobos, em São Leopoldo, recebe investimentos de R$ 599,8 mil para reforma de rede elétrica, cobertura, muro e pisos -Foto: Divulgação Seduc

As reformas fazem parte da recuperação da infraestrutura da rede escolar estadual que o governo realiza desde 2023, quando, no início da atual gestão, o governador Eduardo Leite colocou a educação como prioridade de seu segundo mandato. Como resultado dessa retomada da capacidade de investimentos do Estado, por meio da contratação simplificada e de outros processos já foram concluídas 363 obras em 329 escolas, para as quais foram destinados R$ 106,9 milhões.

EEEB Barão do Rio Branco, em Boa Vista do Buricá

Obra: reforma da cobertura e de elementos internos

Investimento: R$ 165,9 mil

Empresa responsável: D A Engenharia e Empreendimentos

Início: 20 de janeiro

Fiscalização: 17ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), de Santa Rosa

Prazo: 90 dias

Endereço: rua Senador Pinheiro, 255, bairro Centro

CE Ângelo Mônaco, em Fagundes Varela

Obra: construção de passarela metálica coberta ligando o bloco principal de salas de aula ao ginásio de esportes

Investimento: R$ 88 mil

Empresa responsável: LMC Construções

Início: 27 de janeiro

Fiscalização: 16ª Crop, de Bento Gonçalves

Prazo: 90 dias

Endereço: rua Padre Ângelo Mônaco, 90

EEEF Esther Schröder, em Santo Ângelo

Obra: reforma da rede elétrica

Investimento: R$ 130,6 mil

Empresa responsável: Eletrotec Sistemas de Energia

Início: 20 de janeiro

Fiscalização: 14ª Crop, de Santo Ângelo

Prazo: 60 dias

Endereço: travessa Centenário, 78, bairro Oliveira

EEEF Ulysses Rodrigues, em Santo Ângelo

Obra: reforço estrutural e reparos gerais

Investimento: R$ 282 mil

Empresa responsável: Mega Sul Concretos

Início: 20 de janeiro

Fiscalização: 14ª Crop, de Santo Ângelo

Prazo: 90 dias

Endereço: rua Manoel de Oliveira, 425, bairro Dytz

IE Arneldo Matter, em São Borja

Obra: adequações ao Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndio (PPCI)

Investimento: R$ 199,7 mil

Empresa responsável: Juliano Diniz Campos Construções

Início: 20 de janeiro

Fiscalização: 10ª Crop, de Uruguaiana

Prazo: 90 dias

Endereço: rua Borges do Canto, 714, bairro Tiro

EEEF Barão do Jacuí, em São Jerônimo

Obra: conclusão da construção da nova escola

Investimento: R$ 923 mil

Empresa responsável: Mober Construções

Início: 20 de janeiro

Fiscalização: 12ª Crop, de Guaíba

Prazo: 180 dias

Endereço: rua Carlos Moraes Leão, 100, bairro Vila Porto do Conde

Governo liberou R$ 923 mil para a conclusão do novo prédio de 1,3 mil metros quadrados da EEEF Barão do Jacuí, em São Jerônimo -Foto: Jurandir Mattos da Costa/SOP EEEM Villa Lobos, em São Leopoldo



Obra: reforma da rede elétrica, da cobertura, de muro e dos pisos

Investimento: R$ 599,8 mil

Empresa responsável: Seattle Construtora

Início: 8 de janeiro

Fiscalização: 2ª Crop, de Novo Hamburgo

Prazo: 150 dias

Endereço: rua São Pedro, 897, bairro Centro

Em dezembro, governo já havia destinado R$ 1,7 milhão para quatro escolas

Além dos R$ 2,3 milhões de janeiro, o governo investiu R$ 1,7 milhão em obras iniciadas em dezembro em quatro escolas. Foram beneficiadas a EEEF Professora Marieta Ribeiro de Almeida, em Cachoeira do Sul, o IE Gomercinda Dornelles Fontoura, em Encruzilhada do Sul, a EEEM Maria Teresa Vilanova de Castilhos, em Osório, e o IE Olavo Bilac, em Santa Maria.

EEEF Professora Marieta Ribeiro de Almeida, em Cachoeira do Sul

Obra: reforma nos muros, telhados, revestimento dos tetos e rede de esgoto

Investimento: R$ 521 mil

Empresa responsável: Analuza Construções

Fiscalização: 20ª Crop, de Cachoeira do Sul

Endereço: quadra 23, Núcleo Habitacional Doutor Ângelo da Cunha Carlos, bairro Promorar

IE Gomercinda Dornelles Fontoura, em Encruzilhada do Sul

Obra: reforma da rede elétrica e instalação de subestação

Investimento: R$ 452 mil

Empresa responsável: Ene Construções e Instalações

Fiscalização: 6ª Crop, de Santa Cruz do Sul

Endereço: rua Doutor Gastão Gonçalves Lopes, 107, bairro Centro

EEEM Maria Teresa Vilanova de Castilhos, em Osório

Obra: recuperação e reforço de muro, reforma do telhado, das instalações elétricas, dos pisos, das aberturas e das paredes no bloco 02 e recuperação da estrutura de concreto do reservatório de água e das calhas dos telhados.

Investimento: R$ 288 mil

Empresa responsável: Leandro D. Kopp

Fiscalização: 18ª Crop, de Osório

Endereço: rua Marechal Deodoro, 863, bairro Centro

IE Olavo Bilac, em Santa Maria

Obra: reforma e recuperação do telhado dos prédios 3 e 5, incluindo reparos internos.

Investimento: R$ 445 mil

Empresa responsável: Unique Construtora

Fiscalização: 8ª Crop, de Santa Maria

Endereço: rua Conde de Porto Alegre, 655, bairro Centro