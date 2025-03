Governo do Estado garante um Carnaval mais seguro neste ano

Os dois primeiros dias do Carnaval de 2025 no Rio Grande do Sul já dão indícios de que neste ano terão menos ocorrências em comparação com o ano passado. Uma parcial da Brigada Militar indica que, até o momento, os crimes contra a vida devem ser menores.

O reforço da Brigada e da Polícia Civil foi significativo nas principais cidades e no Litoral do Estado. Para este ano, a Brigada Militar destinou 1.400 policiais para as regiões Metropolitana e de Pelotas, Santa Maria e Litoral.

O reforço da Brigada Militar e da Polícia Civil foi significativo nas principais cidades e no Litoral gaúcho -Foto: Ascom SSP/Divulgação

Na sexta-feira (28/2), os militares já realizaram várias operações para prevenir roubos, furtos, violência doméstica, importunação sexual e tráfico de drogas. A expectativa entre os policiais que estão escalados para os quatro dias de folia é de que 2025 tenha resultados melhores que no ano passado, principalmente nos crimes contra a vida.

Dados da Brigada Militar nos dois primeiros dias da Operação Carnaval:

Prisões de foragidos: 5

Prisões em flagrante: 310

Armas apreendidas: 31

Drogas apreendidas (em Kg): 160