Agenda de licitações do Estado tem oito certames para os dias 6 e 7 de março

O pregão eletrônico para a aquisição de dois helicópteros biturbina para a Brigada Militar é um dos certames agendados pelo governo do Estado para o período que compreende os dias 6 e 7 março. A programação é organizada pela Subsecretaria Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).

Os helicópteros devem atender a requisitos técnicos como certificação para voo noturno por instrumentos (IFR), capacidade para transporte de até dez pessoas (dois pilotos e oito passageiros) e autonomia mínima de três horas, além de sistema de reconfiguração rápida para missões aeromédicas. A aquisição das aeronaves visa aprimorar a capacidade operacional do Batalhão de Aviação da Brigada Militar, atendendo a demandas operacionais em missões de segurança pública, defesa civil e transporte de autoridades. O pregão eletrônico ocorre na quinta-feira (6/3), às 9h30.

Outro destaque da semana é a contratação do serviço de implantação e operação de 130 estações de monitoramento hidrológico na modalidade nowcasting de missão crítica no Rio Grande do Sul, ou seja, para previsão de curto prazo. O pregão eletrônico , solicitado pela Casa Militar, está agendado para sexta-feira (7/3), às 9h30.

No mesmo dia, às 9h10, acontece a dispensa eletrônica , com disputa, para a contratação de empresa especializada para suporte e organização do 15º Fórum Estadual de Museus, que será realizado entre os dias 8 e 11 de abril em Porto Alegre. A Secretaria da Cultura (Sedac) é o órgão requisitante do certame.

Estão previstas, ainda, licitações para a compra de equipamentos para informática e de uso hospitalar, entre outros. No total, são oito certames com o objetivo de atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Podem participar dos processos empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS .

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.