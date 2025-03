Carnaval 2025 em São Paulo terá mais de 600 blocos

Com mais de 600 grupos inscritos, o carnaval na capital paulista conta com as mais diferentes alternativas para quem vai se divertir, desde os grandes blocos, com artistas famosos e que arrastam milhares de pessoas, até pequenos blocos de rua locais, organizados pelas comunidades dos bairros. Não vão faltar opções de blocos aos foliões que partirem para a folia neste sábado (1º).

Uma das características dos blocos de São Paulo é a irreverência, traduzida nos nomes dos grupos. O Tarado Ni Você, por exemplo, homenageia Caetano Veloso. O bloco, que sai hoje (1º) da região central da cidade, tem por tema condutor do desfile o icônico álbum “Joia”, em referência aos 50 anos do disco.

Entre os grandes blocos, que costumam reunir milhares de foliões, está o Agrada Gregos, que vai se apresentar a partir das 13h no Parque do Ibirapuera. A festa do Agrada Gregos conta com a presença de Daniela Mercury e Gretchen.

Outro que costuma arrastar uma multidão festiva é o MinhoQueens, que passa na área do Elevado Presidente João Goulart, o Minhocão. O MinhoQueens está programado para sair às 12h, no Centro. O destaque são as drag queens interpretando sucessos da música pop nacional e internacional das maiores divas do mundo.

Criançada

As crianças também terão várias opções para brincar neste sábado (1º) e domingo (2) de carnaval. Hoje (1º) um dos destaques é o bloquinho Amorikids, às 10h, na Vila Mariana. Amanhã (2), também na Vila Mariana, o Berço Elétrico sai às 10h, e na sequência, às 11h, tem o Beatles para Crianças.

Confira a programação com alguns dos principais blocos que vão sair neste sábado (1º):

Tarado Ni Você, 9h, no Centro

Flor do Desejo, 9h, na Barra Funda

Me Viram no Ipiranga, 9h, Ipiranga

Meu Amigo Charlie, 9h, Pinheiros

Carimbolando, 10h, Santa Cecília

Coisas Leves, 10h, Barra Funda

Acadêmicos do Gato Mia, 10h, Barra Funda

Bloco do Beco, 10h, Campo Limpo

Bloco dos Bancários e Acadêmicos da Ursal, 10h, Centro

Je Treme Mon Amour, 10h, Bela Vista

Urubó, 10h, Freguesia do Ó

Siga La Pelota, 11h, Vila Mariana

Bollywood, 11h, Consolação

Bloco Emo, 11h, Vila Olímpia

Brega Bloco, 12h, Bela Vista

Dramas de Sapatão, 12h, Centro

MinhoQueens, 12h, Centro

Meu Deus que sururu, 12h, Pinheiros

Samby e Júnior, 12h, Centro

Trezeroots, 12h, Vila Guilherme

Os Capoeira, 13h, Vila Madalena

Relaxa e Goza, a vida é cor de rosa, 13h, Ibirapuera

Agrada Gregos- Daniela Mercury e Gretchen, às 13h, Ibirapuera

Bloco 77 – Os originais do punk, 13h, na Barra Funda

Bloco Amor e Malte, 13h, Tatuapé

Bloco Vegas, 13h, Brooklin

Jegue Elétrico, 13h, Pinheiros

Carnablack, 13h, Centro

Pira Jussara, 13h, Butantã

Unidos Venceremos, 13h, Pompéia

Sigam-me os bons, 14h,Tatuapé

Preto Zumbiido Afropercurssivo, 14h, Centro

Forró de Todos, 15h, Vila Guilherme

Cordão do Padilha, 16h, Santo Amaro

Infantil

Sábado

Amorikids, , 10h, Vila Mariana

Domingo

Bloco das Emílias e Viscondes, 14h, Santa Cecília

Bloco Tatuzinho, 9h, Tatuapé

Bloquinho Gente Miúda, 10h, Perdizes (repete na terça, 14h)

Berço Elétrico, 10h, Vila Mariana

Beatles para crianças, 11h, Vila Mariana