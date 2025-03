Veja as orientações das polícias Civil e Militar do Estado para curtir o Carnaval em segurança

A Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP) iniciou as ações de reforço nas ruas para o período do Carnaval. As instituições vinculadas já estão com seus efetivos da Operação Verão Total mobilizados para atender a população, se necessário. Em ação na manhã desta sexta-feira (28/2), em Capão da Canoa, foi iniciado o planejamento estratégico voltado para o combate à criminalidade, com ações integradas da Polícia Civil e da Brigada Militar, principalmente nos locais com maior concentração de veranistas.

Além do reforço já programado para o período de veraneio, a Brigada Militar destacou mais 1,4 mil policiais para atuar nas áreas de maior movimento, com mais um período de ação do Batalhão Escola, unidade composta por alunos soldados, alunos oficiais e alunos sargentos.

O secretário da Segurança Pública, Sandro Caron, destacou a atuação da Brigada Militar e da Polícia Civil no período. “Ações integradas são essenciais para combater a criminalidade e para garantir a sensação de segurança para os veranistas que estão se deslocando ao litoral para o período de Carnaval. São mais de 1,4 mil policiais militares reforçando a segurança. Este também é um importante momento de aprendizado para o Batalhão Escola, uma grande iniciativa da Brigada Militar para demonstrar na prática a atividade policial”.

A SSP e as cinco instituições vinculadas também separaram dicas para o período. Veja abaixo:

No bloquinho

Leve apenas o necessário, reduzindo o risco de furtos ou perdas;

Cuidado com seus cartões e operações via pix, conferindo sempre o valor na maquininha e ajustando o limite de transferência diário;

Dê preferência para locais com policiamento ou seguranças;

Não aceite bebidas ou alimentos de pessoas desconhecidas;

Evite bolsas abertas ou que fiquem na parte de trás do corpo. Mantenha seus pertences em um local seguro e junto ao corpo;

Caso você já possua a Carteira de Identidade Nacional, o ideal é utilizar a versão digital, através do gov.br.

Na estrada

O primeiro passo é fazer uma revisão em seu veículo. Certifique-se do funcionamento dos pedais e luzes, confira os fluidos e verifique a calibragem dos pneus;

Dentro do carro, regule os espelhos retrovisores e se acomode de maneira confortável. Coloque o cinto de segurança antes de ligar o veículo;

Fique dentro dos limites de velocidade. Ao excedê-lo você e outros motoristas estarão em risco de acidentes;

Só faça ultrapassagens nos casos em que você tenha 100% de visibilidade e segurança, certificando-se que os veículos no sentido contrário estão em uma distância segura.

Durante a noite ou sob chuva, a atenção deve ser redobrada. Nestas condições climáticas é mais difícil observar um possível obstáculo na pista;

Evite distrações. Celulares ou semelhantes atrapalham a visão periférica e o tempo de reação do motorista;

Se for dirigir, não beba! Seus reflexos ficam mais lentos e sua visão afetada.

Na praia

Busque ficar em áreas monitoradas por guarda-vidas;

Não ingira bebidas alcoólicas antes de entrar na água. O álcool prejudica sua coordenação, aumentando o risco de afogamentos ou acidentes;

Fique atento às crianças, elas devem sempre estar acompanhadas de um adulto e com uma distância de no máximo um braço;

Respeite as sinalizações e as indicações das bandeiras, priorizando tomar banho de mar em condições seguras;

No mar, não use boias e colchões infláveis;

Mantenha-se sempre hidratado e protegido do sol. É recomendado sempre ter uma garrafa de água consigo e o uso de protetor solar e acessórios que bloqueiem o sol, como bonés e chapéus;

Caso presencie um afogamento ou outra emergência, acione os guarda-vidas ou o Corpo de Bombeiros Militar pelo 193.

Em qualquer situação

Em situações de importunação sexual, não se cale! Denuncie o agressor;

Denuncie pelo 197;

Procure um policial ou segurança do evento;

Registre uma ocorrência na delegacia mais próxima.

E principalmente:

Não é não! Assédio não é folia!