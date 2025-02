Trabalhador de obra é atropelado por caminhonete sem motorista, no Centro de Três de Maio

Um homem trabalhador de uma obra foi atropelado por volta do meio dia desta sexta-feira (28), por uma caminhonete sem motorista, na rua Santo Ângelo no Centro de Três de Maio.

A caminhonete, uma Ford Hanger, disparou de dentro do pátio de uma casa atingindo a vítima de 53 anos, no momento que ele saia do expediente de serviço de uma obra de construção de um edifício. O homem se locomovia em uma bicicleta.

A caminhonete havia sido estacionada no interior do pátio da casa, e provavelmente estaria desengatada. Antes de atingir o trabalhador na rua, o veículo quebrou o portão da moradia. A Hanger parou ao atingir uma pilha de tijolos da obra.

O Corpo de Bombeiros socorreu o homem ferido, e em seguida encaminhou para a emergência do Hospital São Vicente de Paulo.