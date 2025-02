Governo divulga selecionados para a Academia de Líderes

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), divulgou, nesta sexta-feira (28/2), a lista com os cem servidores selecionados para a primeira edição da Academia de Líderes . A formação, lançada em outubro de 2024, busca certificar lideranças intermediárias da Administração Direta Estadual, com foco nos chefes de divisão. Os profissionais escolhidos provêm de 21 órgãos e são, em sua maioria, servidores efetivos (83%). Mulheres representam 60% dos participantes, que residem principalmente em Porto Alegre (75%).

“A Academia de Líderes é mais uma ação pela valorização dos servidores do Estado. Com uma formação especializada, visa qualificar os profissionais que já ocupam posições de liderança, pensando na continuidade do trabalho na administração estadual, o que impactará entregas futuras para a população”, frisou a titular da SPGG, Danielle Calazans.

A formação será ministrada por instituições de referência em gestão pública, entre as quais estão o Centro de Liderança Pública (CLP) e a Fundação João Pinheiro. Serão 40 horas, distribuídas ao longo de quatro meses, com aulas teóricas e aconselhamento profissional. Os selecionados também participarão de oficinas práticas oferecidas pela Subsecretaria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (Sugep). A aula inaugural acontece em 19 de março e a formação se estende até junho.

“O governo estadual vem investindo na formação dos servidores, em busca de promover a qualificação em todos os níveis de liderança. A Academia de Líderes busca capacitar os líderes intermediários com ferramentas importantes para a gestão, além de incentivar a troca de experiências”, explicou a subsecretária da Sugep, Ana Dal Ben.

Perfil dos selecionados

A maior parte dos servidores selecionados para a formação está lotada na SPGG (35%). Em seguida estão as secretarias da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (10%), Saúde (8%), Educação (6%) e Inovação, Ciência e Tecnologia (6%).

Em relação à localidade, os selecionados concentram-se na Capital e na Região Metropolitana. Os cargos que mais se destacam são Analista Jurídico, Analista de Planejamento e Orçamento, Professor e Agente/Assistente Administrativo. A faixa de idade dos 41 aos 50 anos abrange o maior número de servidores (37%).

Quanto ao tempo de atuação no Estado, os maiores percentuais dividem-se entre o grupo que tem entre 10 e 15 anos de trabalho (31%) e servidores recém-ingressados, com menos de três anos no governo estadual (28%). Mais da metade dos cem participantes (63%) está há pouco tempo na liderança, entre um e três anos.

No tocante à formação, 60% dos candidatos têm especialização, 18% mestrado, 5% doutorado e 1% pós-doutorado. Apenas 16% dos selecionados não possui pós-graduação.

Seleção

O processo seletivo da Academia de Líderes ocorreu em etapa única, quando foram feitas a análise do currículo e da motivação do candidato em participar da formação. A avaliação foi realizada por meio da análise do formulário de inscrição e do vídeo sobre a experiência em liderança de equipe e a motivação para participar do percurso formativo.