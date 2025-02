Criança morre após choque elétrico no interior de Humaitá

Uma criança morreu após sofrer um choque elétrico em Humaitá. A vítima foi identificada como Mikael Miguel Fongue Cardozo, de 2 anos e nove meses de idade. O fato ocorreu por volta das 13h30min desta quinta-feira (27), na residência da família, na localidade de Indústrias Frizzo.

O delegado William Garcez, responsável pelo caso, confirmou que a apuração inicial é de que a morte ocorreu por choque elétrico. As informações preliminares são de que a criança teria levado o choque ao encostar na extensão de energia ligada a uma lavadora de alta pressão (lava-jato). Outros detalhes sobre as circunstâncias do fato não foram confirmados oficialmente.

O corpo foi transladado às 8h desta sexta-feira (28) para São Valério do Sul onde ocorre velório na capela mortuária local, retornando às 13h para sepultamento no cemitério de Indústrias Frizzo, em Humaitá.