Saiba como funcionarão os serviços essenciais durante o carnaval

O período de carnaval que, oficialmente vai de sábado (1º) a terça-feira (4), não inclui feriados na maioria dos estados brasileiros, mas tem mudanças na prestação de alguns serviços considerados essenciais . Muitos fecham ou têm o horário de funcionamento alterado, e há mudanças também para o público, inclusive, na Quarta-Feira de Cinzas, 5 de março.

A Agência Brasil reuniu informações sobre o expediente de agências bancárias, dos Correios e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que servem tanto para quem é da turma da folia quanto para quem quer descanso ou planeja maratonar séries no streaming .

Correios

No sábado (1º), as unidades dos Correios que habitualmente funcionam neste dia da semana terão expediente normal.

Os Correios não funcionam aos domingos. E, no carnaval, não haverá atendimento na segunda-feira e na terça-feira. Quem espera alguma encomenda ou precisa postar uma correspondência terá que esperar a volta do atendimento e das atividades da empresa ao meio-dia da quarta-feira (5).

Os endereços e horários de funcionamento das agências dos Correios podem ser consultados no site da estatal .

Bancos

O PIX, que funciona 24 horas todos os dias e feriados, poderá ser feito normalmente.

As agências bancárias de todo o país, no entanto, estarão fechadas na segunda e na terça-feira. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informa que a compensação bancária não será feita nesses dois dias, incluindo-se a transferência eletrônica disponível (TED).

Boletos de cobrança e contas de consumo (água, energia e telefone, entre outros) que vencerem nos feriados bancários serão compensados somente depois do carnaval e poderão ser pagos, sem acréscimo de juros, na Quarta-Feira de Cinzas. No caso de tributos e impostos, caso vençam durante a carnaval, é necessário que o pagamento seja antecipado para evitar a incidência de juros e multa.

O atendimento presencial será retomado a partir das 12h (horário de Brasília), com encerramento previsto para o horário normal. Nas cidades onde as agências fecham tradicionalmente antes das 15h, o início do expediente bancário será antecipado para garantir o mínimo de três horas de atendimento presencial ao público.

Os caixas eletrônicos e os aplicativos de banco funcionam normalmente durante o feriado, caso o cliente precise de dinheiro vivo para gastar nos bloquinhos de carnaval ou em outras situações . A Febraban orienta os usuários a lidar, preferencialmente com os canais digitais, como sites e aplicativo nestes dias, para fazer transferências de valores e pagamento de contas.

INSS

Em todo o país, as agências da Previdência Social fecham segunda e terça-feira e reabrem na manhã da Quarta-Feira de Cinzas.

Somente para quem tem agendamento no site ou pelo aplicativo Meu INSS, o atendimento presencial volta a partir das 14h da quarta-feira. Na quinta-feira (6), o atendimento ao público volta ao normal.

Nesse período, os serviços digitais podem ser feitos pelos canais remotos da entidade: Meu INSS ( site e aplicativo), a assistente virtual do Meu INSS, chamada Helô, e pelo telefone da Central 135, na qual o atendimento humano volta no sábado, na segunda e terça-feira, das 7h às 18h. Já o atendimento eletrônico funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.

Entre os serviços previdenciários disponíveis online , estão o agendamento de perícias médicas, requerimento de benefícios como aposentadorias e salário maternidade, cálculo de aposentadoria por idade e por tempo de contribuição e outros.

O INSS garantiu à Agência Brasil que não houve mudança no calendário de pagamento de benefícios, por causa do Carnaval. O instituto esclarece que já formulou a tabela de pagamentos considerando os dias off . Os aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios pagos pelo INSS podem conferir a data em que receberão o pagamento mês a mês em 2025 neste link .