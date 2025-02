Termina nesta sexta-feira (28) o prazo para quitar o IPVA 2025 com descontos de até 22,40%

O prazo para pagar o IPVA 2025 em cota única com descontos que podem chegar a 22,40% termina nesta sexta-feira (28/2). O benefício é concedido a quem acumula as deduções máximas dos programas Bom Cidadão e Bom Motorista, além do abatimento de 3% pela antecipação do pagamento em fevereiro.

Para o contribuinte que optou pelo pagamento fracionado em seis vezes, também vence nesta sexta-feira (28/2) a segunda parcela do tributo, que terá desconto de 3%. A cota de março terá abatimento de 1%.

O tributo pode ser pago em qualquer agência, pontos de atendimento ou via home banking (internet) do Banrisul, Bradesco (somente correntistas), Sicredi, Sicoob e Banco do Brasil (somente correntistas).

O pagamento também pode ser feito nas lotéricas da Caixa Econômica Federal ou via Pix. Para isso, basta acessar o site ou o aplicativo do IPVA-RS, gerar o QR Code e quitar o tributo em mais de 760 instituições credenciadas.

Acompanhe a quantidade de veículos tributáveis, a estimativa de recolhimento e a arrecadação por município aqui .



Foto: Reprodução/Secom RS

Descontos do Bom Motorista

O benefício de Bom Motorista concede desconto para quem não cometeu infrações de trânsito nos últimos anos, nas seguintes faixas:

15% para quem está sem multas desde 1º de novembro de 2021;

10% para quem não recebeu multas desde 1º de novembro de 2022;

5% para quem não foi multado desde 1º de novembro de 2023.

Descontos do Bom Cidadão

O desconto de Bom Cidadão, vinculado à Nota Fiscal Gaúcha (NFG), concede reduções no IPVA para quem pede CPF na nota, conforme os seguintes critérios:

5% para quem tem 150 notas fiscais ou mais;

3% para quem tem entre 100 e 149 notas fiscais;

1% para quem possui entre 50 e 99 notas fiscais.

Foto: Reprodução/Secom RS

Acesso ao site e aplicativo do IPVA com login gov.br

Para aumentar a segurança dos usuários, o acesso aos serviços do site do IPVA RS passou a exigir login pelo gov.br, o mesmo utilizado para acessar serviços do governo federal. Com isso, para consultar o valor do tributo ou gerar o QR Code de pagamento, o usuário será direcionado ao sistema federal.

O aplicativo do IPVA RS pode ser baixado na Play Store (Android) e na App Store (iOS). Para uso em computador ou notebook, basta acessar o site do IPVA RS e fazer login com conta gov.br nível prata ou ouro.

Para saber como aumentar seu nível no gov.br, clique aqui .

Fique atento a golpes

O governo do Estado não envia boletos ou links de cobrança do IPVA. Portanto, antes de pagar, é importante verificar os dados do destinatário:

Nome: IPVA Sefaz/RS

CNPJ: 87.958.674/0001-81

Instituição: Banco do Estado do RS S.A.

Endereço: Av. Mauá, 1155 – Centro Histórico – Porto Alegre – RS – 90030-080



Para mais informações, acesse o site da Receita Estadual .

Saiba mais

Quem paga o IPVA?

Todos os proprietários de veículos fabricados a partir de 2006, exceto os isentos por lei.

Todos os proprietários de veículos fabricados a partir de 2006, exceto os isentos por lei. Como pagar?

Basta apresentar a placa e o Renavam do veículo. Em alguns bancos, pode ser solicitado o CPF do proprietário. Também é possível pagar taxa de licenciamento e multas junto com o IPVA.

Basta apresentar a placa e o Renavam do veículo. Em alguns bancos, pode ser solicitado o CPF do proprietário. Também é possível pagar taxa de licenciamento e multas junto com o IPVA. Onde consultar o valor e gerar o QR Code?

No aplicativo do IPVA RS (disponível na App Store e Google Play) ou clicando neste link .

No aplicativo do IPVA RS (disponível na App Store e Google Play) ou clicando . Onde pagar?

Bancos: Banrisul, Bradesco (somente correntistas), Sicredi, Sicoob e Banco do Brasil (somente correntistas);

Lotéricas da Caixa Econômica Federal;

Pix disponível em mais de 760 instituições financeiras.