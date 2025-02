Schultz Operadora e Europamundo celebram 27 anos de parceria

A Schultz Operadora, representante oficial da Europamundo no Brasil, celebra mais de 25 anos de parceria com a empresa em 2025. A parceria da marca brasileira com a Europamundo, sediada em Madrid (Espanha), tem como objetivo oferecer experiências para viajantes brasileiros.

Neste ano, com foco em roteiros e circuitos pela Ásia, as empresas estão destacando destinos como Japão e Coreia do Sul, que têm conquistado cada vez mais a atenção do público. De janeiro a outubro de 2024, este último recebeu 30 mil turistas do Brasil, soma 30% maior do que a registrada um ano antes, segundo dados repercutidos pelo portal Panrotas.

De acordo com Rodrigo Rodrigues, representante da Schultz Operadora, a parceria com a Europamundo é baseada em sinergia e benefícios mútuos. “A Schultz Operadora é uma das representantes da Europamundo no Brasil e vendemos os roteiros e circuitos para agentes de viagens em todo o país”, explica.

Segundo ele, a decisão de focar em destinos como Japão e Coreia do Sul surge como resposta a uma tendência de mercado. “É uma demanda natural de passageiros que já conheceram os principais países da Europa e outros locais do mundo. Além disso, desde agosto, os brasileiros não precisam mais de visto para visitar o Japão, o que facilita e aumenta o interesse por esse destino”, comenta.

Na visão de Rodrigues, a escolha desses destinos [Japão e Coreia do Sul] também reflete uma análise cuidadosa das necessidades do mercado e das oportunidades de expansão. “Essa sinergia entre o trade turístico resulta em benefícios mútuos, necessidade do mercado, vantagem competitiva dos produtos com relação à concorrência e expansão dos negócios", destaca.

Para o representante da Schultz Operadora, os resultados da parceria podem ser observados por meio de diversas conquistas. “Somos um dos maiores vendedores de circuitos do país e, no mundo, como representante do Brasil, estamos frequentemente entre os três primeiros no ranking global”, afirma Rodrigues.

Viabilidade para brasileiros conhecerem novas culturas

Por meio de seus roteiros, a Schultz Operadora e a Europamundo oferecem aos viajantes a oportunidade de explorar as riquezas culturais, históricas e naturais do Japão e da Coreia do Sul.

“Desde os templos milenares e a gastronomia única do Japão até a modernidade vibrante e a herança histórica da Coreia do Sul, os destinos podem reservar diversas experiências”, afirma. Esses destinos estão no radar dos viajantes e a Schultz Operadora, em parceria com a Europamundo, espera contribuir para os brasileiros que pretendem embarcar em uma jornada por esses destinos”, afirma.

Para mais informações, basta acessar: https://www.schultz.com.br/