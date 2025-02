Investimentos em Saúde e aumento de cirurgias eletivas são destaques em audiência na Alesc

Foto: Silviane Mannrich / SES

Nesta terça-feira, 25, o secretário de estado da Saúde, Diogo Demarchi Silva, compareceu à Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc) para apresentar o relatório das ações da pasta nos últimos quatro meses de 2024. Durante a audiência, ele destacou os investimentos na área da Saúde, acima do mínimo constitucional, a ampliação no número de cirurgias eletivas e a preocupação com o aumento dos casos de dengue.

O governo destinou 15,8% do orçamento estadual para ações na Saúde em 2024, valor acima dos 12% exigidos pela Constituição. O percentual representa o maior investimento do governo do Estado em ações da saúde. “É um investimento com critério. Estamos produzindo mais e investindo muito em várias ações em todas as regiões, essa diferença representou R$ 1,5 bilhão a mais do que a lei exige destinado para a saúde”, afirma o gestor da Saúde.

Com destaque para o Programa de Valorização dos Hospitais, iniciativa que está fortalecendo a rede hospitalar pública e filantrópica por meio de critérios claros de financiamento, avaliação e incentivos. “No ano passado, investimos R$ 683 milhões no Programa de Valorização dos Hospitais, quase R$ 280 milhões a mais que no ano anterior”, ressalta o secretário.

O secretário também alertou sobre o cenário de transmissão da dengue no estado e pediu o apoio dos deputados estaduais para combater a doença. Ele mencionou a distribuição de equipamentos para medir hematócritos e a intensificação de campanhas de comunicação para conscientizar a população. “Não podemos achar que está tudo bem. Está longe de estar tudo bem. Então, claro que vocês têm toda uma comunidade vinculada, vocês têm rede social. Então, na medida do possível, pedimos o apoio de todos, ainda estamos em fevereiro e temos o ano todo pela frente para combater a dengue”, reforçou.

Cirurgias eletivas

Em relação às cirurgias eletivas, o relatório disponibilizado pelo Ministério da Saúde mostrou um aumento de 289% na realização desses procedimentos em 2024, comparado ao ano anterior. Entre janeiro e novembro de 2024, foram realizadas 268.061 mil cirurgias eletivas, enquanto em 2023 foram 68.912 mil.

“O ano passado foi o ano em que mais fizemos cirurgias na história. Como exemplo, na ortopedia de alta complexidade, foram 40% a mais de procedimentos em relação a 2023. Pela primeira vez, em 2024, executamos mais de 100 mil cirurgias oftalmológicas em um único ano. Esse é um marco muito importante”, conclui o secretário.



*Com informações da Agência AL