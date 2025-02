HEMOSC incentiva doações de sangue antes da folia de Carnaval

Foto: Marco Favero / Arqivo / Secom

O Carnaval está chegando e, com ele, a expectativa de dias de muita festa e alegria. Para garantir que os estoques de sangue estejam abastecidos e possam atender a quem precisa, o Governo do Estado, por meio do Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina (HEMOSC), faz um convite especial: vista a fantasia de herói e venha para o bloquinho da doação!

Durante os feriados prolongados, os Hemocentros costumam enfrentar uma queda no número de doadores, enquanto a demanda por transfusões pode aumentar. Por isso, o HEMOSC reforça a importância de manter os estoques equilibrados para atender emergências, cirurgias e tratamentos de pacientes que dependem de transfusões.

“Os estoques de sangue têm apresentado variações, especialmente nos tipos A e O positivo e negativo. Historicamente, durante o Carnaval, as doações diminuem ainda mais. Por isso, contamos com a solidariedade da população para reservar alguns minutos e fazer sua doação, ajudando a manter os estoques em níveis seguros e salvando vidas”, afirma Patrícia Carsten, diretora-geral do HEMOSC.

Critérios básicos para doação de sangue:

• Não ingerir bebida alcoólica nas 12 horas anteriores à doação;

• Ter dormido pelo menos seis horas;

• Não estar em jejum;

• Ter entre 18 e 69 anos e apresentar documento oficial com foto;

• Jovens de 16 e 17 anos podem doar com autorização e presença dos pais ou responsável legal;

• Pesar acima de 50 kg (com desconto das vestimentas);

• Estar em bom estado de saúde.

O HEMOSC, órgão da Secretaria de Estado da Saúde (SES), é responsável por 99% da coleta e distribuição de sangue no estado. Todas as unidades do HEMOSC estão prontas para receber os doadores antes do início da folia. Para encontrar o endereço da unidade mais próxima, agendar e verificar os demais critérios de doação, basta acessar o site oficial do HEMOSC: www.hemosc.org.br .

Horários de atendimento durante o Carnaval:

• 03/03 (Segunda-feira): Atendimento normal;

• 04/03 (Terça-feira): Hemorrede fechada para atendimento externo;

• 05/03 (Quarta-feira): Atendimento normal.