Epagri apresenta os resultados do agronegócio catarinense em 2024

O estudo analisa o desempenho do setor nos últimos dois anos, destacando os principais acontecimentos e a dinâmica do agronegócio catarinense – Foto: Julio Cavalheiro / Arquivo / SECOM

A Epagri apresenta nesta quarta-feira, 26, os resultados do desempenho da agropecuária e do agronegócio do Estado nos anos de 2023 e 2024. A apresentação será em evento online às 11h, com transmissão pelo Canal de Capacitações da Epagri no YouTube, por este link.

O estudo, realizado pelo Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola (Epagri/Cepa), analisa o desempenho do setor nos últimos dois anos, destacando os principais acontecimentos e a dinâmica do agronegócio catarinense. Os dados foram consolidados em uma publicação, que mostra o desempenho e a relevância do setor para a economia estadual e o desenvolvimento socioeconômico, com ênfase na geração de renda para as famílias do meio rural.

De acordo com o diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Epagri, Reney Dorow, a publicação é um recurso essencial para embasar decisões estratégicas e promover um entendimento mais profundo sobre o papel do agronegócio em Santa Catarina. “Ao oferecer uma visão clara do cenário atual, ela contribui para o fortalecimento do setor, orientando políticas públicas e investimentos que impulsionam o crescimento econômico e o desenvolvimento social do estado”, diz ele.

A análise fornece dados essenciais sobre o impacto do agronegócio na economia local e os desafios enfrentados pelo setor, além de apresentar as perspectivas para a próxima safra. O evento é gratuito e aberto ao público, sendo uma oportunidade para profissionais e interessados do setor agropecuário acompanharem as tendências e os resultados de um dos pilares da economia catarinense.

Serviço

O quê : apresentação do Desempenho da agropecuária e do agronegócio de Santa Catarina: 2023 e 2024

: apresentação do Desempenho da agropecuária e do agronegócio de Santa Catarina: 2023 e 2024 Quando : quarta-feira, 26 de fevereiro de 2024, às 11h

: quarta-feira, 26 de fevereiro de 2024, às 11h Onde: canal de Capacitações da Epagri no Youtube pelo link .

Sugestões de fontes:

– Luiz Toresan, coordenador da publicação e analista de socioeconomia e desenvolvimento rural da Epagri/Cepa, fone: (48) 3665-5083 ou WhatsApp: (48) 9 8404-4675 /e-mail: [email protected]

– Luis Augusto Araujo, analista de socioeconomia e desenvolvimento rural da Epagri/Cepa, fone (48) 3665-5080 ou WhatsApp: (48) 9 9966-8863 / e-mail: [email protected]

– Glaucia Padrão, analista de socioeconomia e desenvolvimento rural da Epagri/Cepa, fone (48) 3665-5079 ou WhatsApp:(47) 9 8843-4922 / e-mail: [email protected]

Informações para a imprensa: Isabela Schwengber, assessora de Comunicação da Epagri, fones (48) 3665-5407/99161-6596