Hospital Regional de São José celebra 38 anos com entregas de obras e melhorias na infraestrutura

Foto: Jonatã Rocha / Secom GOVSC

Nesta terça-feira, 25, o Hospital Regional de São José (HRSJ) completa 38 anos de serviços dedicados à saúde da população de Santa Catarina. Desde 2023, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), já realizou uma série de entregas de obras e reformas que visam ampliar e modernizar a estrutura do hospital, um dos maiores e mais importantes do estado.

“O Hospital Regional de São José é referência no estado em alta complexidade, principalmente em traumatologia e cirurgia, além de possuir uma maternidade que realiza em torno de 300 partos mês. Desde 2023, traçamos 31 obras importantes para a unidade hospitalar, que vão desde a troca do telhado, substituição de todos os elevadores, revitalização da fachada, reforma de quartos e todo o sistema de água quente. Algumas já foram entregues, como a nova UTI, as salas de espera, a reforma da UTI Neonatal e todo o sistema de água quente do hospital”, destaca o diretor do HRSJ, Daywson Koerich.

Com mais de 27 mil metros quadrados de área construída, o HRSJ conta com 382 leitos, incluindo 28 de UTI geral, 30 de UTI Neonatal, além de serviços como Emergência, Maternidade, Centro Cirúrgico e Unidades de Internação. As recentes melhorias reforçam o compromisso do Estado em oferecer um atendimento de excelência à população.

Obras entregues

Na última sexta-feira, 21, foi inaugurada a nova Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto, com nove leitos de internação comum e um leito de isolamento, atendendo às normas técnicas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A obra incluiu a reestruturação completa do espaço, com sistemas elétricos, hidráulicos, de climatização e controle de acesso. Com essa entrega, o Hospital Regional mantém dois serviços de UTI adulto, totalizando 28 leitos.

Foto: Reprodução/Secom SC

Na mesma data foi entregue a reforma da UTI Neonatal, que recebeu novos mobiliários, pintura, revisão elétrica e ambientes mais acolhedores para recém-nascidos que necessitam de cuidados intensivos. Outro avanço foi a entrega do novo espaço de saúde ocupacional, destinado ao acompanhamento médico e psicológico dos servidores do hospital, que passou por uma revitalização completa.

Entre as principais entregas realizadas em 2024 está a nova sala de recepção, com capacidade para 120 pessoas, que organiza e agiliza os atendimentos ambulatoriais. A central de aquecimento de água também foi totalmente reformada, com a substituição dos equipamentos originais, em uso desde a inauguração do hospital em 1987, por sistemas mais modernos e eficientes, incluindo três novos reservatórios térmicos.

Foto: Reprodução/Secom SC

Outro destaque é a reforma da cobertura do hospital, com a substituição de 2,9 mil metros quadrados de telhas por estruturas metálicas, beneficiando setores críticos como a Maternidade e o Centro Cirúrgico. Além disso, os consultórios da maternidade passaram por revitalização, garantindo ambientes mais adequados e humanizados para pacientes e profissionais.

Investimento na Saúde

As obras no HRSJ foram viabilizadas com investimento da Secretaria de Estado da Saúde, de mais de R$ 12,7 milhões em reformas e obras de manutenção. Entre os projetos em andamento estão a revitalização de 30 quartos de internação, a substituição de quatro elevadores e a restauração da fachada do complexo hospitalar. As melhorias também contam com o apoio do Grupo Koerich e voluntários da Associação Amigos do Hospital Regional (AAMHOR ).

Com essas ações, o Hospital Regional de São José reforça seu papel como referência em saúde pública em Santa Catarina, oferecendo à população um atendimento cada vez mais qualificado e humanizado.