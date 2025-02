9ª ExpoAgro Cotricampo celebra a força do agronegócio, com público recorde e ampliação de expositores

A 9ª ExpoAgro Cotricampo encerrou no último sábado, dia 22, com público recorde de visitantes, somando os quatro dias de feira. Desde as primeiras horas da manhã, famílias de diferentes municípios da região Noroeste acessaram o campo experimental da cooperativa, às margens da ERS-518, para vivenciar a experiência de participar da terceira maior feira do agronegócio do Rio Grande do Sul. Demonstrar a força da agropecuária de nossa região, novamente foi motivo de orgulho para os organizadores.

O diretor-presidente da Cotricampo, Gelson Bridi, mencionou a satisfação em ver atingida a marca de mais de 50 mil visitantes ao longo dos quatro dias de feira. A ampliação no número de expositores, em aproximadamente 30%, também foi celebrada, assim como as melhorias de infraestrutura no parque, a inauguração do pavilhão da agricultura familiar, com número recorde de expositores, e o destaque para o pavilhão do Gado de Leite, com quebra de recorde sul-americano na raça Jersey e o maior número de expositores e de animais na história do concurso.

Os departamentos técnico e comercial da Cotricampo estiveram mobilizados ao longo do evento, para recepcionar os produtores rurais da região com condições especiais e facilitadas em negociações de insumos, sementes e outros itens, assim como no pavilhão da rede de lojas agropecuárias. A comercialização de sementes de trigo e fertilizantes de base tiveram um incremento de pelo menos 50%. “Dobramos o valor dos negócios no item de fertilizantes e atingimos um faturamento 20% maior durante a feira, na comercialização do pavilhão das agropecuárias. São excelentes números”, comenta o diretor-secretário da cooperativa, Luciano Seefeld.

O novo pavilhão da agricultura familiar recebeu 43 expositores de diferentes regiões do Estado, com faturamento de R$ 335,51 mil, aumento de 51,5% em relação à feira passada. “É muito valioso o destaque que a Cotricampo proporciona para o pavilhão da agricultura familiar, em um ponto estratégico do parque, no acesso principal à feira, os números evidenciam isso, com aumento de expositores e de faturamento”, destaca Eugênio Zanetti, vice-presidente da Fetag-RS.

A Arena Jovem também foi um espaço bastante visitado, com a participação de seis startups, programa Inova RS, e a segundo edição do Torneio de Robótica, promovido pela 21ª CRE (Coordenadoria Regional de Educação).

O Moinho, a Farmácia e os Seguros Cotricampo, também marcaram presença ao longo da feira, recebendo associados e demais clientes, sorteando prêmios e reforçando seus posicionamentos.

A solenidade de abertura oficial, na sexta-feira (21), foi prestigiada por autoridades estaduais e regionais, com grande representatividade política e cooperativista, como os secretários de Estado da Agricultura, Clair Kuhn; de Desenvolvimento Rural, Vilson Covatti; senador, Luis Carlos Heinze; deputada federal, Franciane Bayer; deputado federal, Pompeo de Mattos; deputado estadual, Aloísio Classmann; deputada estadual, Eliana Bayer; prefeito de Campo Novo, Pedro dos Santos; presidente da Emater/RS-Ascar, Luciano Schwerz; vice-presidente do Sistema Ocergs, Eugênio Poltronieri; vice-presidente da Fetag-RS, Eugênio Zanetti; coordenadora regional da Fetraf-RS, Ivete Ulrich; vice-presidente do Sistema Farsul, Domingos Velho Lopes; secretário-executivo da FecoAgro/RS, Sergio Feltraco; chefe-geral da Embrapa Trigo, Jorge Lemainski; prefeito de Redentora e presidente da Amuceleiro, Malberk Dulius; presidente da Câmara de Vereadores de Campo Novo, Ademar Aguiar, além de dezenas de outras autoridades e lideranças.

A nona edição da ExpoAgro foi finalizada com o sorteio da campanha promocional Cooperado Atuante 2025 Cotricampo, que teve a participação de mais de 66 mil cupons, com nove prêmios distribuídos: uma camionete Fiat Titano Volcano, duas camionetes Volkswagen Saveiro Robust e seis vale-compras: de 10, 20, 30, 40, 50 e 60 mil reais