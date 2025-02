Governo do Estado abre 10 novos leitos de UTI Adulto no Hospital Regional do Oeste em Chapecó

Foto: Divulgação/HRO

O Governo do Estado segue atuando na ampliação da rede de atendimento da saúde pública com a abertura de mais leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Nesta segunda-feira, 24, foram disponibilizados 10 leitos de UTI adulto no Hospital Regional do Oeste (HRO), em Chapecó. Com isso, Santa Catarina passa a contar com 264 leitos novos abertos nesta gestão.

Para garantir o pleno funcionamento dos leitos, a Secretaria de Estado da Saúde vai custeá-los integralmente até que sejam habilitados pelo Ministério da Saúde. Será repassado R$1,2 mil por leito de UTI SUS vago ou não. No caso do leito ocupado o valor sobe para R$1,8 mil.

“O catarinense não pode esperar e por isso nós vamos bancar esse custo da abertura. O Hospital Regional do Oeste é imprescindível, por isso nos comprometemos em abrir mais leitos. É um investimento para reduzir ainda mais as filas de espera e garantir cada vez mais cirurgias. Ser atendido na própria região em que vive é o serviço prestado com o respeito que todo mundo merece”, afirmou o governador Jorginho Mello.

Com a ativação destes, o HRO passa a contar com 30 leitos de UTI adulto, 10 de UTI pediátrica, 10 de Neonatal e a unidade neonatal de cuidados intermediários (Ucinco). No ano passado o Hospital já havia ampliado em mais cinco leitos de UTI pediátrica.







“Os novos leitos fazem parte de uma série de investimentos que estamos fazendo no HRO por determinação do governador Jorginho Mello. Temos uma dívida histórica com o Oeste e nosso governo está cobrindo este vazio assistencial. Com a abertura destes leitos iremos ampliar a realização das cirurgias eletivas”, destaca o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Além de atender pacientes com doenças clínicas agravadas, como pneumonia e outras semelhantes, e pacientes pós-cirúrgicos de todas as áreas, a expansão dos leitos terá foco em atender a nova demanda da Alta Complexidade em Cardiologia, que será habilitada em breve no Hospital. Para que os novos leitos entrassem em funcionamento, foi realizada a contratação de nova equipe, que inclui enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e médicos.

“Com a autorização do Governo do Estado, os novos leitos vão nos possibilitar reduzir a lista de espera de pacientes e otimizar o fluxo cirúrgico de pacientes, ou seja, nos permite fazer ainda mais cirurgias de grande porte em pacientes graves, em pacientes que necessitam de tais procedimentos”, ressalta o coordenador da UTI Geral do HRO, Vinicius Menegat.

A abertura dos leitos soma-se às melhorias que estão sendo implementadas pela Governo do Estado e a Secretaria de Estado da Saúde, com o apoio da Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira (ALVF) administradora do HRO, para proporcionar excelência nos atendimentos de saúde dos mais de 1,5 milhão de cidadãos atendidos pela unidade em 130 municípios do Oeste catarinense.