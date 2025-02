Estado orienta profissionais e gestores sobre a dengue no Rio Grande do Sul

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), orienta profissionais da Atenção Primária dos municípios do Rio Grande do Sul a estarem atentos aos sinais e sintomas de dengue entre a população que tem procurado os serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).

O objetivo é intensificar as ações de prevenção e de cuidado para que a doença não avance de estágio no Plano de Contingência Estadual da Dengue – 2025, atualizado recentemente pela SES. O documento aponta os estágios operacionais que os municípios, regiões e o Estado se encontram com relação à dengue, elencando ações a serem tomadas em cada um desses estágios.

Até o momento, o RS encontra-se no estágio de normalidade (sinalizada pela cor verde) que é quando o número de casos confirmados está abaixo do limite de alerta calculado (esse cálculo leva em consideração o número de casos prováveis por semana epidemiológica em uma série histórica de 2015 a 2023.

Apesar de haver circulação do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, em 472 municípios, até esta segunda-feira (24/2), o Painel da Dengue registrou 398 casos confirmados, sendo 293 autóctones e nenhum óbito ocorrido. No entanto, algumas regiões do Estado, principalmente a Noroeste e a Missioneira já possuem municípios no estágio de mobilização (cor amarela), devido à grande incidência de casos prováveis nos territórios.



Conforme o plano de contingência, na fase de mobilização devem ser intensificadas as ações de prevenção, investigação, monitoramento e preparação para a resposta, com o objetivo de conter o agravamento da situação. Importante destacar que durante o primeiro atendimento ao paciente suspeito de dengue, o profissional de saúde deve avaliar o cenário epidemiológico da sua localidade em conjunto com o quadro clínico, sendo fundamental o manejo adequado desses casos, já que eles requerem uma classificação de risco diferenciada devido à rapidez com que o quadro pode se agravar.

Ao procurar um serviço de saúde, a pessoa com sintomas e suspeita da doença deve receber imediatamente a orientação para ingerir muita água e evitar uso de medicamentos por conta própria.



O profissional de saúde deve fornecer as orientações necessárias para cada caso. Algumas informações gerais são:

Repousar

Ingerir bastante água

Observar sinais de alerta e buscar novamente o serviço de saúde sempre que necessário

Não utilizar medicação sem orientação da equipe de saúde

Passar repelente corporal (pois assim evita que o mosquito a pique e infecte outras pessoas)

Utilizar roupas que cubram braços, pernas e pés (diminuindo as áreas disponíveis para o mosquito)

Utilizar mosquiteiro, principalmente em pessoas acamadas



A classificação de risco para os casos suspeitos deve seguir o Protocolo do Ministério da Saúde específico para dengue. A Secretaria Estadual da Saúde disponibiliza uma ferramenta online de classificação pelo site .

Orientações aos gestores

A SES recomenda aos gestores (prefeitos e secretários municipais de saúde) que organizem a rede assistencial municipal, com a ampliação dos horários de atendimentos dos serviços. Também é importante que sejam definidos os pontos de atendimento à população, tratamento de pacientes com suspeita de dengue com disponibilização de hidratação endovenosa quando necessário, bem como os fluxos de notificação e ações ambientais.

O que a dengue causa



A dengue é uma doença sistêmica que causa extravasamento de líquidos, levando o paciente à desidratação. O hemograma é um exame indicado para alguns grupos de pacientes auxiliando na avaliação da gravidade da perda de líquidos, bem como o risco de sangramentos que o paciente possa ter.

Portanto, é necessária a ampliação da disponibilidade de hemogramas, com liberação de resultado em tempo oportuno, já que a evolução da doença pode ocorrer de forma muito rápida. Além de local para observação e hidratação desses pacientes nas unidades de saúde, enquanto aguardam os resultados laboratoriais.



Também é fundamental ainda que os gestores realizem a divulgação à população sobre os dados da dengue em seu município com campanhas de orientação; realizar a contratação do número efetivo de agente de endemias, articular com outras secretarias, fazer o efetivo recolhimento de lixo em vias públicas, além de atualizar seu plano de contingência. A SES disponibiliza a ferramenta de apoio à gestão municipal, disponível no site: Dengue – Ferramenta de Apoio aos Municípios , onde o gestor pode verificar diariamente em qual estágio operacional do plano de contingência estadual ele se encontra, e verificar as ações que poderá executar.



Ainda nessa ferramenta há uma estimativa de insumos (medicações, sais de hidratação, exames), a serem adquiridos pelo município para o período de alta transmissão levando em consideração a proporção de pacientes suspeitos.