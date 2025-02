Preço da dúzia de ovos dispara em Tenente Portela e região

O preço dos ovos tem registrado uma forte alta no Rio Grande do Sul, refletindo uma combinação de fatores como impactos climáticos, problemas sanitários e oscilações no mercado internacional. Em apenas 20 dias, a dúzia de ovos brancos subiu de R$ 5 para R$ 7,33, um aumento de quase 50%, segundo dados da Ceasa/RS.

De acordo com José Eduardo Santos, presidente da Associação Gaúcha de Avicultura (ASGAV), diversos fatores têm contribuído para essa escalada nos preços. "A oferta de ovos sofreu redução devido a custos elevados na produção, além dos desafios enfrentados pelo setor avícola com a alta dos insumos e questões climáticas adversas", destacou.

As chuvas intensas de 2024 causaram grandes prejuízos à produção avícola no estado, especialmente no Vale do Taquari, uma das principais regiões produtoras.

O calor excessivo no início de 2025 também prejudicou a produção. “Altas temperaturas afetam o rendimento das aves, tanto as de corte quanto as poedeiras. Com menos ovos sendo produzidos, a oferta diminui e o preço sobe”, afirmou Santos.

Foto: Rafael Piasecki

Um levantamento realizado pelo departamento de jornalismo revela que, em Tenente Portela, a média do preço da dúzia de ovos vermelhos está em R$ 12, enquanto a dúzia de ovos brancos custa, em média, R$ 10. No entanto, em alguns estabelecimentos, os ovos vermelhos chegaram a ser vendidos por R$ 13,49, e a bandeja com 20 unidades de ovos brancos foi encontrada por R$ 19,99.

Foto: Rafael Piasecki

Por outro lado, o consumidor que pesquisar pode encontrar promoções mais acessíveis. Em alguns locais, a dúzia de ovos brancos está sendo comercializada a R$ 8.99. Essa variação de preços não é exclusiva de Tenente Portela. Na região Celeiro, os valores médios se mantêm semelhantes aos praticados no município.

A recomendação para os consumidores é pesquisar e comparar preços antes da compra, já que a variação entre os estabelecimentos pode ser significativa.